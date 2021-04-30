CHP'li Öztrak: Tedbirlere, başta ülkeyi yönetenler olmak üzere herkes uymak zorunda

30 Nisan 2021 Cuma, 17:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olduğunu belirten Öztrak, "İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Bu yıl da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü salgının gölgesinde kutlanıyor. Salgın döneminde tüm kesimler gibi emekçilerimiz de can ve mal kaybına uğradı. Ağır bedeller ödedi. Önümüzdeki yıllarda bu salgından kurtulduktan sonra, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü meydanlarda, hep beraber büyük bir coşkuyla kutlayacağız" dedi.

'TEDBİRLERE HERKES UYMAK ZORUNDA'

Öztrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın dün akşam 19.00 itibari ile başladığı anımsatarak, şu şekilde konuştu:

"Bu kapanmanın tam bir kapanma olup olmadığı elbette tartışılır. Ancak geldiğimiz noktada tedbirlerin sıkılaştırılması ve kapanma kaçınılmaz. Bu tedbirlere, başta ülkeyi yönetenler olmak üzere herkes uymak zorunda. Kuralı koyan, kurala uymadığında tüm fedakârlıkların boşa gittiğini yakın zamanda gördük. Aşı sürecinde de ciddi fiyaskolar yaşadık. 'Aşı çeşitlendirmesine gidin' diye defalarca uyardık. Kulaklarını tıkadılar. Şimdi bunu yapmamanın bedelini aşı tedarikinde sıkıntı yaşayarak ödüyoruz. Bu kapanma döneminde yaygın bir aşılama için elimizde yeterli aşı olmadığını artık biliyoruz."’



Öztrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, tüm tedbirleri alacak imkana ve kaynağa sahip olduğunu vurgalayarak, "Yeter ki hükümette bunları yapma iradesi ve kaynakları halk için kullanma tercihi olsun" dedi.