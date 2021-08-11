CHP’li Öztrak: Yarın göreceğiz; bu başkan faizi indirecek mi, indirmeyecek mi?
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'faiz' açıklamasını hatırlatan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı toplantıya ilişkin "Göreceğiz; Bu başkan faizi indirecek mi, indirmeyecek mi?" sorusunu yöneltti.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bugün muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonun da faizin de düşeceğine yönelik açıklamalarının ardından, Merkez Bankası’nın yarın alacağı kararı beklediklerini söyledi. Öztrak, “Bu başkan faizi indirecek mi, indirmeyecek mi? Diyelim faizi indirmedi, sinyal almadı. Kimden sinyali almadı? Patronundan sinyali almadı. Patronu bu Merkez Bankası Başkanı hakkında ne yapacak? Bunu da göreceğiz” düşüncesini dile getirdi.
"ÇIKMIŞ ‘FİNANSI İYİ BİLİRİM’ DİYOR"
“Sırf memlekette işler iyi gidiyor diye göstermek için Merkez Bankası’nın kasasındaki 128 milyar doları har vurup harman savurdular” diyen Öztrak, Erdoğan’ın açıklamasına gönderme yaparak şunları kaydetti:
Geçen gün çıkmış ‘finansı iyi bilirim’ diyor. Yine başladı. ‘Artık bundan sonra enflasyon da düşecek faiz de düşecek. Bu sinyali alan aldı’ diyor. Kim alacak bu sinyali? Türkiye İstatistik Kurumu alacak, Türkiye Merkez Bankası Başkanı alacak. Çünkü İstatistik Kurumu maşallah sinyali aldı. Dün bir işsizlik rakamları açıkladı; işsizlik bitmiş arkadaşlar. 2019’dan bu yana en iyi durumdayız. Etrafınızda çoluğun çocuğun haline bakıyorsunuz; ayıptır, günahtır.
"BU BAŞKAN FAİZİ İNDİRECEK Mİ, İNDİRMEYECEK Mİ?"
Yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak, göreceğiz. Bu başkan faizi indirecek mi, indirmeyecek mi? Diyelim faizi indirmedi, sinyali almadı. Kimden sinyali almadı? Patronundan sinyali almadı. Patronu bu Merkez Bankası Başkanı hakkında ne yapacak. Bunu da göreceğiz.
Video Haberler
- Şehre ulaşan koku panik yarattı
- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
- Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı
- Bucak yanıyor! Alevler barajlara ulaştı!
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Mustafa Cengiz’den üzücü haber!
- Altına ne zaman yatırım yapılmalı?
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
- Erdoğan'ın Faiz oyunu
- Dündar'dan bakan danışmanları hakkında bomba iddia
- Sinop sele teslim! İşte son görüntüler