CHP'li Pekşen: 'Eğitim sistemi neredeyse taliban seviyesinde'

CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen'in kişisel sosyal medya hesabından attığı tweet dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 15:31
CHP'li Pekşen: 'Eğitim sistemi neredeyse taliban seviyesinde'
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Ayasofya'da yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alarak hakaretlerde bulunan imam Mustafa Demirkan'ın yankıları sürüyor. CHP'li Pekşen'in 'Eğitim sistemi neredeyse taliban seviyesinde' diyerek attığı tweet dikkat çekti

İşte o tweet;

"AKP Türkiye’yi nasıl bir geleceğe hazırlanıyor?

Hala bilmeyen anlamayan var mı?

Bir de şöyle anlatalım;

Doktor açığımız;105.000

İmam fazlamız;115.000

Her yıl yeni mezun doktor:9000.

Her yıl yeni mezun imam:60.000

Eğitim sistemi neredeyse taliban seviyesinde.

Gerçek budur."


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