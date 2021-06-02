CHP'li Pekşen: 'Eğitim sistemi neredeyse taliban seviyesinde'
CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen'in kişisel sosyal medya hesabından attığı tweet dikkat çekti.
Ayasofya'da yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alarak hakaretlerde bulunan imam Mustafa Demirkan'ın yankıları sürüyor. CHP'li Pekşen'in 'Eğitim sistemi neredeyse taliban seviyesinde' diyerek attığı tweet dikkat çekti
İşte o tweet;
"AKP Türkiye’yi nasıl bir geleceğe hazırlanıyor?
Hala bilmeyen anlamayan var mı?
Bir de şöyle anlatalım;
Doktor açığımız;105.000
İmam fazlamız;115.000
Her yıl yeni mezun doktor:9000.
Her yıl yeni mezun imam:60.000
Eğitim sistemi neredeyse taliban seviyesinde.
Gerçek budur."
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