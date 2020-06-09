CHP'li Polat: AKP’nin yeni milis gücü 'bekçiler'

09 Haziran 2020 Salı, 19:18

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AKP'nin Meclis gündemine taşıdığı ve bekçilerin yetkilerini genişleten 'Bekçilik Yasası'na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKP'nin kendine SADAT gibi bir kolluk güç oluşturmayı hedeflediğini öne süren Polat, ekonomik krizle artan yoksulluk ve işsizliğe çözüm olarak bu yasanın düşünüldüğünü söyledi.

"ALDIKLARI EĞİTİM YETERSİZ"

Bekçileri AKP'nin yeni milis gücü olarak niteleyen Mahir Polat, bekçilerin aldığı eğitime ilişkin, "AKP’nin yeni milis gücü olacak olan bekçiler yeni yasanın çıkmasıyla birlikte icazet alarak sokağa çıkmaya başlayacak. Sokakta yurttaşlarımızın ne ile karşılaşacağıyla ilgili bir öngörü yapamıyoruz. Bekçiler ortaya çıktıktan sonra yurttaşlarımızın ne kadar sıkıntı yaşadıkları basına düştü. Bir bu kadar da basına yansımayan vardır. Bekçiler 45 gün eğitim alıyorlardı, şimdi 90 gün alıyorlar. Bu bile yeterli değil. Bekçiler yurttaşlarımızı sokakta durdurup üstlerine kadar arayabilecekler. Toplumsal cinsiyet ve insan hakları eğitimini yeterince almayacaklarını biliyoruz. Zaten bu temel eğitimden AKP iktidarı yoksun" açıklamasında bulundu.

"AKP SADAT GİBİ KOLLUK GÜÇ OLUŞTURUYOR?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ‘Polisimiz en başarılı dönemini geçiriyor’ sözlerini hatırlatan CHP'li Polat, "Suç oranlarının azaldığını belirtiyor. Peki suç oranları azalırken, polis en başarılı dönemini geçirirken neden böyle bir güce ihtiyaç duyabilirler? Bunun tek açıklaması var. AKP iktidarı kendilerine SADAT gibi kolluk güçleri kurmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin güvenlik ile ilgili bir problemi varsa polisi veya jandarmayı güçlendirirsin. AKP iktidarının işe alımına kadar her şeyi ile farklı bir kuruma ihtiyacı vardı. O da bekçi kurumu oldu. Biz bekçi polisiyiz diyor. Polisliğe almak zordu çünkü onun eğitimini alıp iki yıl okuma zorunluluğu vardı. Bunlar milis gücünü oluşturmak için bekçilik kurumunu ortaya çıkardılar" sözleriyle tepki gösterdi.

"EKONOMİK KRİZE ÖNLEM"

Polat, 15 Temmuz sürecinden sonra AKP'nin il ve ilçe yöneticilerinin hakim yapıldığına dikkat çeken Mahir Polat, bu bekçilerin herhangi bir hukuksuzluğunda tekrar bu insanlar tarafından yargılanacağını söyledi. Bekçilere yönelik bu yasa düzenlemesinin ekonomik krize karşı AKP'nin aldığı bir önlem olduğunu söyleyen Mahir Polat şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç iktidarın asıl amacının vatandaşın güvenliğini sağlamak değil, iktidarda kalabilmek için yeni baskı unsurları oluşturmak olduğu görülüyor. Ekonomik kriz, yoksulluk ve sürekli artan işsizlik karşısında çözüm üretemeyen, halkını açlığa ve sefalete mahkum eden hükümetin tek derdi, iktidarda kalabilmektir. Toplumsal tepkiden korkan iktidarın, yeni yarattığı kolluk kuvveti aracılığıyla yurttaşın üzerinde baskı unsuru oluşturma gayretidir. Amerika’da yaşanan olaylarda halka saldıran polisler de var. Halkın önüne geçip diz çöküp özür dileyen polislerde var. Bu gösteriler bizim ülkemizdeki gösterilerden çok daha kitlesel ama ölen bir kişi var mı? Biz Gezi’nin yıl dönümünü anarken, bunların aldığı polisler gençlerimizi öldürdüler. Bu tek adam çıktı ölen çocuğun annesini yuhalattı. Bunları herkes gördü."

"ÖZEL YAŞAMA MÜDAHALE EDEBİLECEK"

CHP'li Polat, kimlik sorma, sorgulama, gözaltı, silah kullanma gibi yetkilerle donatılması öngörülen bekçilerin, birçok insan haklarına müdahale ifade ederek şunları söyledi:

"Tanınan bu yetkiler, aynı zamanda özel yaşama müdahaleden, ahlak polisliğine kadar genişleyebilecektir. Ahlak bekçiliği tehlikeli bir kavramdır. Hangi ahlakın bekçiliği yapılacaktır? Zaten toplumda yaşam biçimiyle, giyim ve kuşamıyla, davranışıyla tehdit altında olan kadınlar, gençler veya LGBT bireyleri, düşünce yapılarını bildiğimiz siyasi iktidar tarafından atanan ve geniş yetkilerle donatılan bekçilerin güvencesi altında mı olacaktır?"