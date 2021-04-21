CHP'li Polat: "Kaliteli maskeler yurt dışına ihraç edildi"

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:48

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, ihracat için hibe edilen maskelerde yeterli denetimin yapılmadığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren CHP’li Polat, hibe edilen maskelerin, sağlık açısından uygunluk ve koruyuculuk denetiminin nasıl yapıldığını bu izinlerin yalnızca kiloya bakılarak mı verildiğini sordu.

İZİN ALANLARIN AKP İLE YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

AKP iktidarının maskeyi halka ulaştıramazken ihracata izin verdiğini söyleyen CHP’li Polat, “25 Kasım 2020 tarihinde Plan Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi üzerine konuşurken de dile getirdim; 4 Mart 2020 tarihinde koruyucu maske, tulum, tıbbi ve cerrahi maske gibi ürünlerin ihracı ön izne bağlandı. 27 Nisan 2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO)’nun da içerisinde bulunduğu yeni sisteme geçildi. Bu yeni sisteme göre, ihracatı yapılacak her bir kalem için Devlet Malzeme Ofisi’nce hibe talep edilmekte. İnsanların maskeye ulaşmakta zorluk yaşadığı dönemde, 4 Mart 2020 ile 29 Nisan 2020 tarihleri arasında ön izni alabilen sayılı firma 13 milyon 927 bin 653 tane maske ihraç etmiş ve karşılığında 12 milyon 109 bin 504 dolar gelir elde edilmişti. Ön izin için koşullar belirsizken, başvuruda bulunan firmalar geri çevrilirken, ihracat izni almayı başaran firmaların AKP ile yakınlığı dikkat çekiyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere halk maskeye ulaşamazken, ticaret dar boğaza girmişken yine birileri bir zenginlik kapısı bularak, pandemiyi fırsata çevirdi” diye konuştu.

KALİTELİ MASKELER YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLDİ

Denetim mekanizmasının yeterli işlemediğini ve ülkemizdeki maskelerin kalitesiz olduğunu vurgulayan CHP’li Polat, “Eğer maske ihracatı yapılıyorsa, demek ki ihtiyaçtan fazla ürün stoğu ve üretim kapasitesi var demektir. PTT üzerinden maske dağıtacağız dediler 5 maskeyi dağıtamadılar. İnsanlarımız çok zor durumda kaldı, maskeye ulaşamadı. Pandemiyle mücadele bu zihniyetle başladı. Her 5 maske ihracatına karşılık 1 maskenin Devlet Malzeme Ofisi'ne hibe olarak verilmesi şartı ile iktidar maske temin etmek istedi. Orada da maskenin kalitesine değil miktarına bakıldı. Denetim mekanizması da işlemediği için kaliteli maskeler yurt dışına ihraç edilirken, halkımızın payına kalitesiz ve riskli maskeler düştü” ifadelerini kullandı.

HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNADILAR

Pandeminin maddi kazanç için bir araç olarak kullanıldığını belirten Polat, “Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı için açtığı 17 milyon 593 bin 400 adetlik FFP2/FFP3 maske ihalesi geçen yıl 15 Aralık günü duyuruldu, bir firmanın sona kalmış olmasına rağmen 12 Şubat 2021 günü ihalenin iptal edildiği açıklandı. Şimdi ihalenin ikinci kez iptali söz konusu. Covid-19 ile mücadelede en önemli ekipmanların başında gelen kaliteli FFP2/FFP3 maskeye sağlık çalışanlarının erişimde sıkıntı yaşadığı şu günlerde ihalenin sürüncemede bırakılması, üzerinden aylar geçmesi ve hala konu hakkında adım atılmaması akıl alır gibi değil. Bunun adı salgınla mücadele etmek değil! Geldiğimiz durum ortada. Hem pandemiyi maddi kazanç aracı olarak kullandılar hem de halkın sağlığı ile oynadılar. Bu işlerin sorumluları elbet halka hesap verecek” dedi.