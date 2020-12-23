CHP'li Purçu'dan Oktay'a: Hamza Yerlikaya’nın Türkiye'yi temsil etmesi sizce etik midir?

23 Aralık 2020 Çarşamba, 14:20

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; diploması sahte olduğu yönünde mahkeme kararı çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya hakkında Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığına 5 ayrı yazılı soru önergesi sundu.

“Milletvekili, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Gençlik Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Vakıf Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devlet kademelerinde görev yapmaya ve aldığı unvanları kullanmaya devam eden Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğu mahkeme tarafından tescillenmiştir. Mahkemenin “evrakta sahtecilik” kararına rağmen görevlerine devam etmesi, Türkiye’de liyakatin değil de yandaşlığın ne boyutlara geldiğinin bir göstergesidir. Evrakta sahtecilik suçu işlemiş bir şahsın bu görevlerde kalması Türkiye’de son 18 yılda siyasetin ne kadar yozlaşmış olduğunu bir kez daha bize göstermiştir.”

CHP’li Purçu önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi;

"1- Mahkeme kararı ile evrakta sahtecilik yaptığı sabitlenmiş Hamza Yerlikaya’nın, Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmesi ve devlet kademelerindeki görevlerine devamı sizce etik midir?

2- Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullanarak bugüne kadar elde ettiği akademik unvanlar ve bu unvanlar nedeniyle elde ettiği maddi kazanç ve sosyal haklarının iptal edilmesi, elde ettiği haksız kazançların faiziyle iadesi yönünde bir talebiniz olacak mıdır?

3- Hamza Yerlikaya’ya sahte lise diploması düzenlenmesinden sorumlu kişi, kurum veya kuruluşlar kimlerdir? Bu kişiler hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

4- Kişinin kamu görevlisi olması sebebiyle, evrakta sahtecilik yapmak ve haksız kazanç elde etmesi sebebiyle kamu davası açılması yönünde bir düşünceniz var mıdır?

5- Hükümetten veya Hamza Yerlikaya’nın görev yaptığı kurum ve kuruluşlardan bu konuda bir açıklama neden yapılmamaktadır?”







