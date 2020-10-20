CHP'li Şahin: Kovid-19 tedavisinde Hidroksiklorokin'in yerinin olmadığı kanıtlanmıştır
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Covid-19 tedavisinde Hidroksiklorokin'in yerinin olmadığının kanıtlandığını öne sürerek, Sağlık Bakanlığından Covid-19 tedavi protokolünden Hidroksiklorokin'i çıkarmasını istedi.
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığına bağlı bazı hastanelerde doktorlara Covid-19 hastalarına Hidroksiklorokin adlı ilacı kullandırmaları yönünde baskı yapıldığını iddia etti.
Kurum içi resmi bir talimat olmamasına karşın hastane içi mesaj sistemiyle bildirilen uygulama emrinin, Sağlık Müdürlüğünce verildiğini öne süren Şahin, "Tamamen kanunsuz ve suç teşkil edecek şekilde hekimlerin tedavilerine müdahale edilmekte, bir ilaç lehine baskı yapılmaktadır. Reçete hekimin namusudur. Arkadaşlarımız da haklı olarak bu baskılara direnmektedir." dedi.
Şahin, söz konusu ilacın daha önce ABD, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde kullanıldığını ancak koronavirüse bağlı ölümleri azaltmaması, hatta kardiyak yan etkilerinin yüksekliği nedeniyle kullanımından vazgeçildiğini anlattı.
"ISRARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu ilacı 17 Haziran 2020 tarihinde tedavi protokolünden çıkardığını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Tıbbi literatürde Kovid-19 tedavisinde Hidroksiklorokin'in yerinin olmadığı kanıtlanmıştır. Buna rağmen Sağlık Bakanlığının bu ilacın kullanımı konusunda ısrarını anlamak mümkün değil. Tüm hekimler adına Sağlık Bakanlığından Kovid-19 tedavi protokolünden Hidroksiklorokin'i çıkarmasını talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi protokolünü yenilemelidir. Bu ilacın kullanımı konusunda baskılar devam ederse hastane ve hekimlerin isimlerini kamuoyuna açıklayacağımızın bilinmesini istiyoruz."
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