CHP’li Şahin’den önemli iddia: Bakanlık, Covid-19 verileriyle oynuyor

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19’la ilgili verilerinin birbirini tutmadığını, vaka sayısının açıklananın çok üstünde olduğunu matematiksel olarak kanıtladıklarını savundu. Şahin, “Takip edilen hasta sayısı, son 14 günde tanı konulan hasta sayısından az. İstatistiki verilerle oynanması, bilimsel çalışmaların engellenmesine sebep olması nedeniyle aslında bir insanlık suçudur” dedi.

Bu durumun iki olasılığı beraberinde getirdiğini anlatan Şahin, “Ya tanısı konulan PCR pozitif hastaların bir kısmının takibi bırakılmıştır ya da Bakanlık verilerle oynamıştır. Bakanlığın tanısı konulan hastanın tedavi ve takibini 14 günden önce bıraktığı düşünülemezse geriye sadece verilerin değiştirilmesi sonucu kalıyor” değerlendirmesini yaptı.

7 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasındaki verileri incelediklerini anlatan Şahin, özetle şunları kaydetti:

“Tanısı konulup 14 gün süreyle tedavi ve takibi bırakılmış hasta sayısı 7 Ağustos’ta 3 bin 135 iken bu sayı 10 günlük bir sürede hafif artmış ve 17 Ağustos’ta takibi yapılmayan hasta sayısı 4 bin 116 olmuştur. 17 Ağustos’tan itibaren bu sayı hızla azalarak 23 Ağustos’a kadar 6 günlük sürede takip edilmeyen hasta sayısı 2 bin 482’ye kadar indirilmiştir. Bu veri akışıyla ağustos ayının son günlerinde takip edilen hasta sayısıyla son 14 günde tanı konulan hasta sayısı arasında fark kapanacaktır.”