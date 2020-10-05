CHP'li Sarıbal: 'Bugüne kadar açıklanan yeni bir destekleme modeli yok'

05 Ekim 2020 Pazartesi, 14:40

CHP Bursa Milletvekili ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal yaptığı açıklamada daha önce “Değişim Başlıyor” adı altında “Dengeleme, Disiplin ve Değişim” olarak sunulan ekonomi programında yer alan tarım ve gıda konularının yeni programda yeni bir iş gibi sunulduğunu belirten Sarıbal, şu göüşlere yer verdi:

“Bir önceki programda açıklanan tarımsal sulama, sera yatırımları, kooperatifçilik mevzuat düzenlemesi, sözleşmeli üretim, erken uyarı sistemi, tohum üretimi ve tarımda teknoloji kullanımı gibi başlıklar açıklanan yeni programda da var. Yeni olarak eklenen bir çok madde Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı çalışmalar olup, örneğin mevcut ağaçlandırma çalışmalarında inşaat sanayine ihtiyacı için fidan değişikliği, meralarda sürdürülen tespit ve tahdit çalışmaları, münavebeli üretim, yabani zeytin ve menengiç ağaçlarının aşılanması, gıda denetimi yapan personele 'Gıda Denetçi' ünvanı getirilmesi, kenevir ve tıbbi/aromatik bitkilerinin üretimini artırılması bize yeni bir plan olarak sunulmaya çalışılıyor. Üreticinin gelirini artıracak, ithalata bağımlılığı azaltacak yeni bir uygulama yok.”

“GERÇEKLEŞMEYEN HEDEFLER”

Önceki programdaki bazı maddelerin çıkarıldığını bildiren Sarıbal, gerçekleşmeyen hedefleri şöyle sıraladı:

-Tüketicinin daha ucuza gıda tüketimini sağlayacağını ifade ettikleri, ‘market fiyatlarının mobil uygulama ile vatandaşa açacakları’nı söyledikleri uygulamayı yapamadılar.

-Perakende yasasında yeni düzenlemeler gerçekleşmedi. Hal yasasının revizesi, altyapının güçlendirilmesi ve hallerin modernizasyonu gerçekleşmedi.

-TMO ve Et ve Süt Kurumu sadece ithalat yaparak döviz harcarken ihracat tarafını beceremedi. Bir önceki YEP’te alan bu hedefler son YEP’te yok.

-Bugüne kadar açıklanan yeni bir destekleme modeli olmadığı gibi yıl biterken 2020 yılına ait tarımsal destekleme tebliği henüz yayınlanmadı. Üretici hala desteklemenin ne olacağı bilmeden 2021 yılının ekimlerini yapıyor.

“TARIM GÖZDEN ÇIKARILMIŞ”

Sarıbal, tarımın ciddi bir kayıp yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Çiftçi üretemez, ürettiğinden kazanamaz durumda ve borç batağında. Bütün girdiler dövize endeksli ve her gün pahalılaşıyor. Ama YEP’i açıklayan Hazine’den sorumlu bakan ‘ben dövize bakmıyorum’ diyebiliyor. Bu girdilere ek olarak elektrik ve tarımsal sulamada kullanılan su fiyatları her yıl biraz daha artıyor. Yıllardır ıslah edileceği söylenen ve hayvancılığın sürdürülmesinde en önemli unsur olan meralar imara açılıp, talan ediliyor.

Ama açıklanan YEP’te, tarım ile ilgili hedefler baktığımızda, ülke tarımının içinde bulunduğu çıkmazlara çare olacak tek bir çözüm yok. Ne çiftçilerin üretime devam edebilmesi için girdi desteği, ne doğal afetlerden çiftçileri koruyacak bir yasal düzenleme, ne meraların korunmasını sağlayacak bir yaptırım. Hiçbir şey yok. Gelir geçer boş sözlerle birkaç ‘yapacağız, edeceğiz’ sözünden başka kayda değer hiçbir hedef görünmüyor.

YEP de gösteriyor ki, pandemi sürecinde bütün dünyanın üzerine titrediği tarım kesimi ve ülke tarımı, AKP ve Saray Rejimi yok hükmünde.”