CHP'li Selçuk Biber yaşamını yitirdi

CHP'nin eski Bakırköy İlçe Başkanı Selçuk Biber, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2021 Cumartesi, 16:08
CHP'li Selçuk Biber yaşamını yitirdi
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CHP'nin eski Bakırköy İlçe Başkanı Selçuk Biber, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Biber'in ölüm haberini, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'daki hesabından duyurdu.

Kaftancıoğlu, "Önceki dönem Bakırköy ilçe başkanımız, geçmiş dönem il yöneticilerimizden Selçuk Biber’i kaybettik. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.


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