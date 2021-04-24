CHP'li Selçuk Biber yaşamını yitirdi
CHP'nin eski Bakırköy İlçe Başkanı Selçuk Biber, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
CHP'nin eski Bakırköy İlçe Başkanı Selçuk Biber, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Biber'in ölüm haberini, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'daki hesabından duyurdu.
Kaftancıoğlu, "Önceki dönem Bakırköy ilçe başkanımız, geçmiş dönem il yöneticilerimizden Selçuk Biber’i kaybettik. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
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