Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 22 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Covid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kısmi kapanmaya rağmen Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düşmüyor. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 500 bini aştı.
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Covid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 475 oldu, 60 bin 176 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.
Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795’e, toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820’ye, toplam can kaybı da 37 bin 672’ye çıktı.
Türkiye'nin 23 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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