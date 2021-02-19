CHP'li Serter’den Bakan Kurum'a 'el koyma' tepkisi: İzin vermeyeceğim

19 Şubat 2021 Cuma, 12:21

Halkın emek emek, kuruş kuruş biriktirerek sahip olduğu evlerinin, arsalarının üzerine 6306 sayılı kanunun 6A maddesini gerekçe gösterilerek el konulduğunu ifade eden Serter, “Tüm yıkılan ve orta hasarlı evleri Hazineye devrediyoruz diye hak sahiplerine sadece mesaj attılar. Depreminden üzerinden 3,5 ay geçti. Her konuşmamda “daha çivi bile çakılmadı” diye üstüne gittiğim bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şapkadan tavşan çıkarttı. Öyle bir sistem kurmuşlar ki akıllarınca, hak sahibi olan kat maliklerine, binanın arsa payı üzerindeki oranı kadar rayiç bedel üzerinden ödeme yapacaklarmış. Bir hükümet, ancak bu kadar fırsatçı bir politikayla halkının mal varlığına çökebilir! Kınıyorum” diye konuştu.

Önümüzdeki hafta yapılacak AKP’nin İzmir kongresinde de son noktayı koyup konutların temelini atacaklarını öğrendiğini dile getiren Serter, şöyle konuştu:

“İktidar, artık son raddede inanılmaz kötü yönetimiyle İzmir’in yaşadığı bu deprem felaketi sonucunda İzmir’i, İzmirlileri, depremden zarar gören tüm İzmir halkını mağdur etmiştir. Her söyledikleri yalan, her söyledikleri riya. Halkı kandırma ve malının üstüne çökme politikasıyla hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını düşünmektedirler. 6.9’luk depremin ardından 116 canımızı kaybettik. Cumhurbaşkanı, o günlerde 6 Bakanı İzmir’e gönderdi. Ve biz, CHP grubu olarak, yüze yakın milletvekiliyle sahada depremden etkilenmiş olan Bornova, Manavkuyu ve Bayraklı halkıyla günlerce, gece gündüz demeden birlikte olduk, onlara destek olmaya çalıştık. Hükümet elindeki tüm gücüyle mağduriyetleri çözeceğini söyledi ve birçok projeden bahsedildi. Ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edilen 570 binanın yıkımlarının gerçekleştirileceği ve binaların yıkıldığı yerde, 5’şer, 6’şar katlı TOKİ’nin yaptığı sosyal konut benzeri konutları en kısa sürede bitirilip depremzede insanlarımızın en kısa sürede evlerine taşınacaklarıydı. Bayraklı’nın sırtlarında henüz bitiremedikleri Şehir Hastanesi’nin etrafındaki 1360 hektar alanının Tarım ve Orman Bakanlığıyla anlaşılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aktarılacağı ve burada da TOKİ vasıtasıyla sosyal konut içeriğinde binaların yapılacağını da dile getirdiler. Ancak gelinen noktada bambaşka bir karar alındı. Bir CHP Milletvekili olarak adalete bir dirhem de olsa güvenmek istiyorum. Buradaki halkımızın haklarının ve emeklerinin korunması için tüm mücadeleyi onlarla beraber vereceğime söz veriyorum.”