CHP'li Serter’den "Emiralem Göleti" tepkisi: Tarımı bitirdiniz!
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Menemen CHP İlçe Örgütü ve Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile beraber kirliliği ile gündem olan Emiralem Göleti’nde Çevre Bakanlığı ve DSİ’ye seslenerek, “Türkiye’nin ve dünyanın en güzel, en verimli ovalarından biri olan Emiralem Ovası’nda tarımı bitirdiniz, Gördes Barajı’nın pis sularıyla Emiralem Göleti’ni leş gibi yaptınız” dedi.
Emiralem Göleti’nin uzun zamandır kirlilikle mücadele verdiğini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP ilçe yönetimi ve beraberindeki bir heyet ile Emiralem Göleti’nden DSİ ve Çevre Bakanlığı’na bir çağrı yaptı.
“Türkiye’nin ve dünyanın en güzel ovası Emiralem’deyiz. Menemen Belediye Başkanımız, CHP İlçe Başkanımız ve yöneticileri ile hep beraber buradan mesaj vermek istiyoruz” diyen Serter, DSİ’nin bu göleti hem kirlettiğini hem de çiftçilerden kıskandığını vurguladı.
“TARLALARIMIZIN TEMİZ SUYA İHTİYACI VAR”
Son 50 yılın en kurak mevsimini yaşadıklarının farkında olduklarını söyleyen Serter, “Ancak çiftçilerin tarlalarından ürün almaya, bizim de o tarlalardan çıkacak ürünlere ihtiyacımız var. DSİ ve Çevre Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum, Gördes Barajı’ndan gelen kirli sularla bu göleti kirlettiniz, bu soruna bir çözüm bulun, göleti temizleyin ve çiftçilerin kullanımına verin” diye konuştu.AKP’nin 18 yıllık iktidarında bozmadığı bir alan kalmadığını vurgulayan Serter, “Emiralem de bu bozulmadan nasibini almış durumda. Buradaki gölette insanlar yüzerdi, şimdi yanında duramıyoruz kokudan. Buradaki su Bergama’ya, Foça’ya kadar gidiyor, bu göleti temizleyin, çiftçilere can suyu verin” dedi.
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