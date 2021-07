CHP'li Şevkin isyan etti

08 Temmuz 2021 Perşembe, 12:46

CHP’li Şevkin kamu kaynaklarından edinilen verileri kamuoyuyla paylaştı. Şevkin, yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çocuk işçi sayısı her geçen gün artarken kadınlarımız çalışma yaşamında ve ekonomide ne yazık ki yer bulamıyorlar. Tarımda işletmelerde her yıl geriye gidiş yaşanıp, 10 milyonu geçen işsiz sayısıyla kayıt dışı çalışma alanları, ev işleriyle meşgul olan kadınlar, günübirlik iş yerlerinde çalışanlar, emeklilikte yaşa takılanlar ve üniversite mezunları tarımdan uzaklaşanlar baz alındığında çalışma yaşamında olması gereken her iki kişiden birinin ne yazık ki işsiz olduğu ortaya çıkmakta.”

Türkiye’de sosyal ve ekonomik anlamda çöküş yaşandığını belirten CHP'li Şevkin’ın verdiği rakamlar şöyle:

“Günümüzde, 9 milyon 635 bin ev kadını ne yazık ki çalışma alanlarının hiçbir yerinde yer almamaktadır. 46 bin 923 çiftçi tarımdan tamamen uzaklaşmış durumda. 2020 yılında 602 bin 983 olan çiftçi sayısı 2021 yılında 556 bin 60’a gerilemiş durumda.

84 milyon insana sahip olan ülkemizde maalesef 23 milyon 815 bin kişi sigortalı. Bağ-Kur’lu vatandaş sayısı ise 2 milyon 523 bin. 2016 yılında çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tarımsal işletme sayısı 2 milyon 267 bin 176. Ancak yılar itibarıyla maalesef işletme sayısı 2 milyon 83 bin 22’ye düşmüş durumda. TÜİK verilerine göz attığımızda ise 5-11 yaş grubuna mensup 9 milyon 12 bin çocuktan 32 bin kişi çalışır vaziyette. 17-15 yaş grubundaki 3 milyon 649 bin çocuktan 16 milyon 457 bin kişide okula gitmek yerine maalesef çalışma alanları içerisinde yer almakta. Türkiye’de 16 milyon 457 bin çocuğun 720 bini çalışmak durumda kalıyor. Ekonomik ve sosyal veriler tam anlamıyla alt üst olmuş durumda.”