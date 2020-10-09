CHP’li Şevkin: “Kadınlar ölüyor, kabineden ses çıkmıyor!”
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’de şiddetin beraberinde kan, gözyaşı, dram, ölüm getirdiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan Dr. Şevkin, “Kadınlar ölürken kabineden ses çıkmıyor. Yoksul çocuklar, gençler uyuşturucu batağına sürüklenmiş. Ulu orta silah satılıyor” diye konuştu.
Türkiye’de geçtiğimiz Eylül ayında en az 20 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, geçtiğimiz 4 gün içerisinde 3’ü Adana’da olmak üzere 5 kadının acımasızca katledildiğini vurgulayan Dr. Şevkin,
“Eylül ayında en az 97 kadına şiddet uygulandı, en az 4 çocuk öldürüldü. Aralarında erkek çocukların da olduğu en az 20 çocuk istismar edildi, en az 18 kadın taciz edildi. En az 59 kadın seks işçiliğine zorlandı” dedi.
KAN, GÖZYAŞI, DRAM!
Şiddet dilinin beraberinde ölüm, kan, gözyaşı, dram getirdiğini, tüm bunlar yaşanırken iktidar partisinin kadınları, çocukları yaşatacak İstanbul Sözleşmesi’nin tartıştırıldığını, kadınların koruma kalkanı 6284 sayılı yasa hükümlerinin uygulanmadığını dile getirdi.
GENCECİK İNSANLAR ÖLÜYOR!
Türkiye’de yoksul kesimlerde yaşayan çocukların, gençlerin uyuşturucu batağına sürüklendiğine işaret eden Dr. Şevkin, “Ulu orta silah satılıyor. Bireysel silahlanmanın önü alınamıyor. Gencecik insanlar göz göre göre kurşunların, bıçak darbelerinin hedefi oluyor. Şiddetin son bulması için kabineden halâ tek ses çıkmıyor! Neden? Artık yeter diyoruz!” ifadelerini kullandı.
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