CHP'li Seyit Torun, yandaşın yalanını böyle ifşa etti
AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen 'En Son Haber' isimli haber sitesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u, kızı ilan ettiği Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü üzerinden hedef aldı. CHP'li Torun, yandaş haber sitesinin yalanını sosyal medya hesabı üzerinden ifşa etti.
CHP'li Seyit Torun, Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sena Olcay ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Kızım gibi gördüğüm, 5 sene birlikte çalıştığım Sena’yı ziyaret ettim" notunu düştü.
AKP'ye yakınlığı ile bilinen yandaş 'En Son Haber' isimli haber sitesi, yaptığı haberde Sena Olcay'ın Seyit Torun'un kızı olduğunu öne sürerek okuyucularını yanıltan bir haber paylaştı. Site yayınladığı haberde, "Kızımı belediyede müdür yaptım pozu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un kızını, CHP’li Şişli Belediyesi’ne özel kalem müdürü olarak görevlendirdiği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
CHP'li Torun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yandaş haber istesinin yalanını ifşa etti. Torun, yaptığı açıklamda, "Havuz medyası yine yalan yanlış bilgilerin kurbanı olmuş, yazık... Beraber yıllardır yol arkadaşlığı yaptığımız sevgili çalışma arkadaşım Sena, kızım olsa bu kadar sevebilirdim. Yolun bahtın açık olsun" dedi.
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