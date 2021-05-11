CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan 'kamuda engelli çalışan kontenjanının artırılmasına' yönelik kanun teklifi

11 Mayıs 2021 Salı, 10:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve insan hakları aktvisti Sezgin Tanrıkulu; kamudaki boş kadroların doldurulması, engelli yurttaşların toplam yüzde 7'lik bir oranda kamuda istihdam edilmesinin zorunlu kılınması, yurttaşların toplumsal yaşama katılımını güçlendirilmesi ve yaşadıkları ekonomik ve sosyal sorunların bir kısmının giderilmesi amacıyla, Meclis'e 'kamuda engelli çalışan kontenjanının artırılmasına' yönelik kanun teklifi sundu.

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon engelli yurttaşın yaşadığına dikkat çekilen kanun teklifinde, "Yasal zorunluluk bulunmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşları açık olan kadroları etkin kullanmamaktadır. Kamudaki boş kadroların doldurulması ve engelli vatandaşların toplam yüzde 7'lik bir oranda kamuda istihdam edilmesinin zorunlu kılınması, yurttaşların toplumsal yaşama katılımını güçlendirecek ve yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların en azından bir kısmının giderilmesine zemin hazırlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kanun teklifinde yer alan diğer başlıklar şu şekilde:

"Engelli yurttaşlarımızın istihdamı, Anayasa'nın 'Sosyal Devlet' ilkesi ekseninde 50'inci, 59'uncu ve 61 'inci Maddeleri ile özel bir korumayla güvence altına alınmıştır; istihdam ve çalışma yaşamına katılımlarına özel bir koruma getirmiştir. Özel sektörde iş bulma konusunda önemli sıkıntılar ile karşılaşan engelli yurttaşların kamuda istihdam edilmesine çeşitli yasalar ve düzenlemeler bulunmaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi de benzer şekilde engellilerin kamu kurumlarının kadrolarında en az yüzde üç oranında çalıştırılma zorunluluğuna değinmektedir."

"Engelli yurttaşlarımızın sosyal hakları, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli yasalarla uluslararası sözleşmeler ve normlar çerçevesinde güvence altına alınmıştır; ancak engellilerin gündelik yaşam deneyimleri objektif bir şekilde araştırıldığında, bahsi geçen sosyal hak ve güvencelerin keyfi olarak uygulanmadığı ve engellilerin ikinci sınıf yurttaş konumuna itildiği açıkça anlaşılacaktır.

"Kanun teklifiyle, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, engelli yurttaşların ve ailelerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi ve istihdam yoluyla kamu yönetimi temelinde sosyal yaşama daha fazla dahil edilmesi hedeflenmektedir."