CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan çarpıcı veriler: 720 bin çocuk çalışmak zorunda

23 Nisan 2021 Cuma, 14:54

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili CHP'li Sezgin Tanrıkulu, sözlerine "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yılını kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda ve çocuklara armağan edilen bir bayram ancak Türkiye'de çocuklar nasıl ve bu bayrama uygun bir biçimde yaşıyorlar mı? Tabiki, hayır!" ifadeleriyle başladı.

"Türkiye'de 19 milyon çocuk var bunların 720 bini çalışmak zorunda, 720 bini çalışmak zorunda! Sadece geçen yıl çocuk işçilerin 68'i yaşamını yitirdi. Bu yılın ilk 4 ayında yaşamını yitiren çocukların sayısı ise 8, çocuk işçilerden bahsediyorum..." diyen Tanrıklulu, şu bilgileri paylaştı:

"200'DEN FAZLA OLDUĞU İFADE EDİLİYOR"



Sokakta istismara uğrayan çocuklar, engelli çocuklar, cezaevlerinde anneleri ile beraber kalmak zorunda olan bebekler, çocuklar, göçmen çocuklar, istismara uğrayan çocuklar, işkence gören çocuklar, öldürülen çocuklar... Geçen yıl 26 çocuk yaşamını yitirdi, öldürüldü yani. Yine geçen yıl birçok çocuk cinsel istismara maruz kaldı 200'den fazla olduğu ifade ediliyor. Bu yılın ilk 3 ayında ise 10 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ifade ediliyor.

"HİÇBİR ÇOCUK UMUTSUZ OLMASIN!"



Eğitimden uzak kalan çocuklar var: Türkiye'de 6 milyon çocuk bilgisayarı ve interneti olmadığı için eğitime ulaşamıyor. Bilgisayarla eğitime ulaşma sıralamasında Türkiye 77 ülke arasında 64. durumda. Böyle bir tabloyla Çocuk Bayramını, "23 Nisan"ı kutluyoruz ama hiçbir çocuk umutsuz olmasın! Geleceğe dair umutlarımız var! Geleceği birlikte barış içerisinde demokrasi içerisinde adalet içerisinde birlikte inşa edeceğiz! Bütün çocukların bayramını kutluyorum, gözlerinden öpüyorum!