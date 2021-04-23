CHP’nin çalışmasına göre 2019’da 232 çocuk intihar etti

23 Nisan 2021 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan yardımcıları Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba, 23 Nisan’da Türkiye’deki çocukların sorunlarını ortaya koydu. Rapora göre 2019 yılında 232 çocuk intiharı yaşandı.

CHP’li Açıkel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuk sorunlarını sıraladığı çalışmasında şu tespitlere yer verdi:

Çocuk yoksulluğu: 7.5 milyon çocuk fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek koşullardan mahrum. TÜİK verilerine göre 1 milyon 850 bin çocuğun ailesinde hanehalkı sorumlusu işsiz. Türkiye 27 AB ülkesindeki çocuk yoksulluğunun yüzde 59’una tek başına sahip.

İntiharlar araştırılmıyor: Her dört kişiden birinin çocuk olduğu Türkiye’de çocuk hastanesi ve yatağı sayısı çok yetersiz. 2010’da Türkiye’de 10 çocuk hastanesi varken bu sayı dörde düştü. Ülkedeki 22 milyon çocuğun sağlığı için ihtisaslaşmış 1500 yatak dahi yok. Sadece 2019’da 232 çocuk intiharı yaşandı ancak nedenleri araştırılmıyor. Çocukların uyuşturucuya başlama yaşı düşüyor. 2019’da yatarak bağımlılık tedavisi görenlerin yüzde 12’si uyuşturucu ile 15 yaşın altındayken tanıştıklarını belirtiyor.

Eşitsizlik derinleşiyor: Ortaokullarda ortalama sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasının gerisinde kalınıyor. Pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim eşitsizlikleri derinleştiriyor. 6 milyon öğrenci internet erişimi ya da cihazları olmadığı için EBA’yı etkin kullanamıyor, 2 milyon 660 binden fazlası da EBA’ya hiç erişemiyor.

Evliliklere göz yumuluyor: Adalet Bakanlığı’nın 2019 verilerine göre Türkiye’de “cinsel dokunulmazlığa karşı suç” kapsamında açılan 49 bin davanın yarıya yakını çocuklara karşı işlenen suçları içeriyor. Çocuk istismarı davalarının sayısında 2012-2019 yılları arasında yaşanan yüzde 29’luk artış dikkat çekiyor. 2002-2020 yılları arasında 713 binden fazla kız çocuğu evlendirilmesine karşın iktidar bu duruma göz yumuyor.

‘EN ÖNEMLİ SEBEP YOKSULLUK’

CHP’li Ağbaba, Türkiye’de son 5 yılda en az 328 çocuk işçinin iş cinayetlerinde can verdiğini belirterek “Hayatını kaybedenlerin 106’sı 14 yaş ve altı çocuk işçilerden oluşuyor. Artan çocuk işçiliğinin en önemli sebeplerinden biri yoksulluk. Aileler geçimlerini sağlayabilmek için hane içerisindeki herkes çalışma yaşamına katılmak zorunda kalıyor. Çocuk emeği sömürüsüne son verilmesi için 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmeli. Çocukların stajyer ve çıraklık adı altında ucuz işgücü olarak çalıştırılmalarına son verilmeli” değerlendirmesini yaptı.

