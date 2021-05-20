CHP'li Sındır: Devlet depremzedeleri yüz üstü bırakmasın

20 Mayıs 2021 Perşembe, 12:24

2020 Yılında ülkemizde meydana gelen depremlerde çok canların yitirildiğini ve büyük acılar yaşandığını ifade ederek sözlerine başlayan ve kanun teklifinin gerekçelerini ortaya koyan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır , “2020 Yılı içerisinde ülkemizde meydana gelen İzmir, Elazığ ve Malatya depremlerinde bütün milletimizi derinden üzen çok can kayıpları yaşandı, vatandaşlarımız ya mallarını kaybetti ya da malları ciddi hasar gördü. Özellikle İzmir ve Elazığ depremlerinde oluşan hasarlar daha çok emekli veya orta ve düşük gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde yoğunlaşmakla beraber bu vatandaşlarımızın çoğu emekli maaşları ile ancak geçinebiliyorlar. Kentsel dönüşüme giren evleri, iş yerleri için kısa vadeli, yüksek faizli ve taksitlerin hemen ödenmeye başlanması gibi koşullar bu vatandaşlarımızı, gelirleri de göz önünde bulundurulduğunda, çok zorlayacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızın karşı karşıya oldukları bu mağduriyetlerini el birliği ile giderelim diye Deprem Destek Kredisi Teklifini Meclis Başkanlığımıza sunduk” dedi.

"VATANDAŞ İÇİN DEVET KOLAYLIK SAĞLAMALI"

Depremzede vatandaşların normal piyasa faiz ve kredi koşullarıyla yüz yüze bırakılmasının doğru olmadığını ifade eden Sındır, “Depremde evi yıkılanlar dışında hasarlı olduğu tespit edilen binalar için de yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirme çalışmalarının gerçekleşmesi için de yine kaynak ve finansman ihtiyacı var. Çoğu emekli olan ya da tek bir maaş ile geçimini sağlayan vatandaşlarımızın normal piyasa faiz ve kredi koşulları ile bu yükü sırtlanabilmeleri mümkün değil. Çünkü ödeyemezler ve ödeyemeyecekler de. Bu vatandaşlarımız için de devlet tarafından kolaylık sağlamalı. Evi, işyeri zarar gören ve deprem riski nedeniyle hasarlı olduğu tespit edilen kanun kapsamında kentsel dönüşüm kapsamına alınmış bulunan yapılardaki bağımsız birim mülkiyet sahiplerine, yapıların yıkılarak yeniden yapılması şartıyla, aylık yüzde 0,30 sabit faiz oranıyla 2 yılı ödemesiz 240 ay vadeli kentsel dönüşüm destek kredisi verelim. Devlet vatandaşını yüzüstü bırakmaz” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Torba Kanun görüşmelerinde depremzedeler için kentsel dönüşüm destek kredisi verilmesi önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesini hatırlatan Sındır, “Komisyonda reddedildi. Teklifimizi genel kurula taşıdık. Depremzede vatandaşlarımız mağdur, faizlerin yüksek ve kısa vadeli olmasından dolayı evlerini yapamıyor, yaptıramıyor. Teşvik diye adlandırılan yüksek faizli kredilerle hayatlarındaki en büyük acıları yaşayan insanlar maalesef bir kez daha acımasızca mağdur ediliyor. Evlerini yüksek faiz nedeniyle yaptıramayanlar, arsalarını düşük fiyattan satmak zorunda kalıyor, fırsatçıların kucağına itiliyor. Psikolojileri bozulmuş, evlerinden olmuş, eşyasız kalmış vatandaşlarımıza el uzatmak devletin boynunun borcudur. Önergemiz Komisyonda reddedildi fakat bu kanun teklifim ile gelin bu mağduriyeti önleyelim” dedi.