CHP’li Süleyman Bülbül Aydın’daki kötü kokunun nedenini açıkladı
CHP Aydın Milletvekili ve Jeotermal Araştırma Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, JESDER Başkanı Ufuk Şentürk’ün sözlerine yanıt verdi. Bülbül, “Bakan bile kokunun nedeni JES derken JESDER başkanı kendini aklama derdinde. Ama sağır sultan bile duydu, çürük yumurta kokusunun nedeni JES’lerdir” dedi.
Süleyman Bülbül, Aydın’daki çürük yumurta kokusunun jeotermal tesislerden kaynaklandığının apaçık ortada olduğunu ifade ederek “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili verdiğim bir önergeye çürük yumurta kokusunun santrallerden kaynakladığını ve engellenemediğini itiraf etti. Kokunun hidrojen sülfürden kaynaklandığını, kokunun jeotermal alanlarının karakteristik özelliği olduğunu söyledi. Bundan bihaber olan JESDER başkanı belediyeleri suçluyor, kanalizasyon kokusu diyerek açıkça yalan söylüyor. Yalanın da talanın da pis kokunun da kaynağı JES’lerdir. Başta Aydın Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm CHP’li belediyelerimiz, JES’lerin verdiği zararların telafisi için çalışmakta ve Aydınlı hemşerilerimizle birlikte mücadele etmektedir. Hava kirliliği ile ilgili ölçümlerini paylaşarak süreci şeffaflaştırmaktadır” dedi.
Bülbül, CHP Doğa Hakları Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığında kurulan Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu’nun saha çalışmalarında da JES’lerin yarattığı çevre tahribatına tanık olduklarını, yurttaşların tarım arazilerini terk etmek zorunda kaldıklarına şahit olduklarını belirtti.
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