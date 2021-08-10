CHP'li Sümer paylaştı: Borç git gide artıyor
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, ekonomideki dinmek bilmeyen yangın sonuncunda piyasalarda meydana gelen aşağı yönlü tablolar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, ekonomideki dinmek bilmeyen yangın sonuncunda piyasalarda meydana gelen aşağı yönlü tablolar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Sümer, “Küçük ve orta boy işletmelerin bankacılık sektörüne olan kredi borçları Haziran’da 21,6 milyar lira daha artarak 965,3 milyar liraya kadar yükseldi. KOBİ’lerin bankalara olan bu borcunun 57,6 milyar lirası ise KOBİ’lerin zamanında ödeyemediği için bankaların takibe aldığı kredilerden oluşuyor. Kredisi takibe alındığı için bankalar tarafından icraya verilen KOBİ sayısı ise 283 bin 661 olarak belirlendi. 19 yılın sonunda AKP İktidarı küçük esnafı bitirdi.” ifadelerini kullandı.
Sümer konuşmasının devamında, tarım sektörünün bankalara borcunun 149 milyara yükseldiğini söyledi ve şöyle konuştu:
“Tarım sektörünün bankalara olan borcu da Haziran’da bir önceki aya göre 3,7 milyar lira artarak 149 milyar liraya yükseldi. Sektörün bu borcunun 109,9 milyar liralık kısmı kamu bankalarına olan borçlarından meydana geliyor. Sektörün bu borcunun 4,8 milyar liralık kısmı da zamanında ödenmediği için bankaların takibe aldığı borçlardan oluşuyor. Adana gibi tarımın başkenti dediğimiz topraklar artık ekilmiyor. Kuşaklardır çiftçilik yapan aileler sektörü bırakmak zorunda kalıyor.
Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu (takipteki borçları da dahil) 23-30 Temmuz günleri arasında 8,5 milyar lira artarak 922,8 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 20 milyar lirası vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor. Bu borcun 743,7 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç dahil) kredilerinden, 179,1 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaş borç içinde yaşarken Saray şürekası halen itibardan tasarruf olmaz diyerek lüks yaşamlarına devam ediyor."
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