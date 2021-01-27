CHP'li Tanal: "Gökçek, 'kayınvalide kontenjanından' yararlanıp aşı oldu, aynı durumdaki vatandaşı reddettiler"
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kayınvalidesi ile birlikte yaşadığını beyan ederek aşı olmasına ilişkin, "Kayınvalidesi 80 yaşın üzerinde olduğu için Melih Gökçek'e bunu yaptınız. Melih Gökçek'e uygulanan hukukun tüm vatandaşlara uygulanmasını istirham ediyorum. İşte dilekçe, işte kayıt. Böyle kayırmacılık, adaletsizlik, hukuksuzluk olmaz" dedi.
Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 105 yaşındaki kayınvalidesi ile aynı evde yaşadıklarını belirterek eşiyle birlikte aşı olan Gökçek'i örnek göstererek, 85 yaş üzeri bir yurttaşın aynı adreste yaşadığı kızı ve damadının aşı olmadığını aktardı.
Kendisine iletilen bir şikayeti Tanal, şöyle anlattı:
"İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne, Şile. Covid-19 aşısı uygulamasında yaşım gereği aşı sıram gelmiştir.' Yani bu kişi 88 yaşındadır. '65 yaş üzeri kızım ve damadımla birlikte ikamet ediyorum. Aile sağlık güvenliği açısından Melih Gökçek'in yararlandığı aşı uygulamasının kızım ve damadıma da yapılmasını arz ederim.' Aynı şekilde, kızı ve damadı diyor ki: '88 yaşındaki kayınvalidemiz bizimle birlikte yaşıyor. Onu da aşı yapın, bizi yapın."
"BÖYLE KAYIRMACILIK, ADALETSİZLİK, HUKUKSUZLUK OLMAZ"
Ancak yetkililerin, 'olumsuz' yanıt verdiğini aktaran CHP'li Tanal, "Peki, Melih Gökçek'e bu uygulamayı nasıl yaptınız?" diye sordu. Gökçek'e kayınvalidesinin 80 yaşın üzerinde olduğunu koronavirüs aşısı yapıldığını hatırlatan Tanal, "Melih Gökçek'e uygulanan hukukun tüm vatandaşlara uygulanmasını istirham ediyorum. İşte dilekçe, işte kayıt. Böyle kayırmacılık olmaz, böyle adaletsizlik olmaz, böyle hukuksuzluk olmaz. Buna son verilmesini istiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.
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