CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan Perinçek açıklaması: "Kendimden özür dilerim"

01 Haziran 2021 Salı, 13:47

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kendisini hedef alan sözleri üzerine "özür" açıklaması yaptı.





Habertürk TV'de konuk olan Perinçek'in kendisine yönelik ithamlarda bulunması üzerine yayına telefon bağlantısıyle katılıp cevap vermek istediğini ifade eden Tanrıkulu, "Ben 25 yıl Diyarbakır'da avukatlık yaptım. İnsan hakları savunuculuğu yaptım, hak ihlallerine karşı durdum. 10 yıldır da milletvekiliyim. Şimdi biraz önce benim bir örgütle bağlantılı olduğumu bir siyasi parti genel başkanı olan, aynı zamanda hukukçu olan Perinçek bir şeyler söylüyor" dedi.

Avukatların üstlendikleri davalarla itham edilemeyeceğini belirten Tanrıkulu şunları söyledi:

"Bakın ben hiçbir örgütle ilgili değilim. CHP milletvekiliyim. Ondan önce Diyarbakır Barosu'nun başkanıydım. Af Örgütü'nün kurucusuyum Türkiye'de. Ben herkesin duyması için bir şey söyleyeceğim. Ben Öcalan'ın avukatlığını yapmadım. Öcalan'ın avukatlığı yapılır, arkadaşlar yaptılar. Ama ben Perinçek'in avukatlığını yaptım Diyarbakır'da. Kendisi DGM'de yargılanırken, Öcalan'la Beka'da görüşmesinden sonra yargılanırken kendisinin avukatlığını yaptım. Şimdi kendimden özür diliyorum, beni sevenlerden özür diliyorum. Beka'da Öcalan'a görüşmesi de bir yayın hakkıdır, bir ifade özgürlüğüdür. Bugün kendisi kabul etmiyor ama... Sayın Perinçek avukatlığı, hukuku en iyi bilenlerden birisi Türkiye'de ama en yanlış yerden işe giriyor."