CHP'li Tarhan: “Ekonomi krizde ve Varlık Fonu batıyor”

02 Aralık 2020 Çarşamba, 12:14

TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sunan CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, “Türkiye’nin en büyük KİT’lerini bünyesinde barındıran Fonun borçları artmakta ve karı azalmakta. Fonla ilgili tartışmalar her sene daha da olumsuz bir yere doğru giden bilançosuyla sınırlı değil” dedi.

Varlık Fonu'nun net kârının 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 48,3 düşüşle 8 milyar 854 milyon TL'ye gerilediğini; finans sektörü dışı toplam borcunun da geçen yıl yüzde 46 artışla 284,2 milyar TL'ye yükseldiğini bildiren Tarhan, “2019 bitimi itibariyle kesinleşen bu olumsuz bilançonun pandemin de etkisiyle derinleşen 2020’deki ekonomik kriz koşullarında daha da bozulacağı kesin gibi” dedi.

Elektrik Piyasası Kanunu ile TPAO’nun ve BOTAŞ’ın tüm ihalelerini Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarıldığını anımsatan Tarhan şu görüşlere yer verdi:

“Bu düzenleme Varlık Fonu bünyesindeki iki büyük enerji şirketinin kamu denetimi olmaksızın Türkiye’yi on milyarlarca dolar borca sokabilecek uzun vadeli enerji alım sözleşmeleri yapmalarına imkan verecek nitelikte. Keyfi yönetim yetmemiş olmalı ki, fon şirketleri daha fazla keyfilik istiyor. Ekonomi krizde ve Varlık Fonu batıyor. İktidar ise devletin mal varlığını Katarlılara peşkeş çekme derdinde. Umarım Borsa İstanbul’un kaderi Sakarya’daki Tank-Palet fabrikası gibi olmaz.”