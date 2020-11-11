CHP'li Taşcıer: Asıl suç bu ürünün varlığıdır
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara Keçiören’deki Şehit Ahmet Kabukçu İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın okul kantininden satın aldığı plastik şırınga içerisindeki çikolatayı yerken boğazına tıpa kaçması sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitirmesiyle ilgili hazırlanan iddianameye tepki gösterdi: 'Asıl konu, asıl suç bu ürünün varlığıdır...' dedi.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara Keçiören’deki Şehit Ahmet Kabukçu İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın okul kantininden satın aldığı plastik şırınga içerisindeki çikolatayı yerken boğazına tıpa kaçması sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitirmesiyle ilgili hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.
7 yaşındaki çocuğun kendi ölümünde ‘asli kusurlu’ sayıldığı iddianameyle ilgili açıklama yapan Taşcıer, “Savcılığın iddianamesi bu ürünün üretilmesini ve okul kantininde küçücük çocuklara satılmasını tali bir konu olarak görmüştür. Halbuki daha 1. sınıfa giden bir çocuğun ölümündeki asıl konu, asıl suç bu ürünün varlığıdır.” dedi.
"ASIL KONU VE ASIL SUÇ BU ÜRÜNÜN VARLIĞIDIR!"
Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye tepki gösteren Taşcıer, “İddianamede 7 yaşındaki bir çocuğun asli kusurlu olduğunun ifade edilmesi ne aklın ne de vicdanın almayacağı bir durumdur. Hukuka göre suç işleseler dahi 12 yaşından küçük çocukların cezai ehliyeti ve sorumluluğu mutlak surette yoktur.
7 yaşındaki Mert Yağız’ın okul kantininde satılmaması gereken bir ürünü yemeye çalışırken boğularak hayatını kaybetmesinde asli kusur, bu plastik şırıngayı üreten ve satanda ise tali kusur bulmak kamuoyunun vicdanını derinden yaralamıştır. Savcılığın iddianamesi bu ürünün üretilmesini ve okul kantininde küçücük çocuklara satılmasını tali bir konu olarak görmüştür. Halbuki daha 1. sınıfa giden bir çocuğun ölümündeki asıl konu, asıl suç bu ürünün varlığıdır.” ifadelerini kullandı.
"MİLYONLARCA ÇOCUĞUMUZ İÇİN TEHDİTTİR"
İddianamenin vicdanları kanattığını belirten Taşcıer, “7 yaşındaki bir evladımızın kendi ölümünde suçlu ilan edilmesi, olayın kendi tedbirsiz davranışı ve dikkatsizliği sonucu gerçekleştiği şeklinde iddianamenin düzenlenmesi kabul edilebilir değildir.
Bu durum aynı zamanda milyonlarca çocuğumuz için de tehdit anlamına gelmektedir. Çünkü çocuklar başkalarının hataları, kural tanımazlıkları ve para kazanma hırsları nedeniyle öldüklerinde, suçlananın yine çocuklar olacağı bir ortam yaratılmıştır. Mahkemenin asıl suçluları yargılamasını ve hak ettikleri cezaları almalarını ümit ediyorum.” dedi.
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