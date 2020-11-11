'Şırıngalı çikolata' sonucu ölen çocuk asli kusurlu bulundu!

11 Kasım 2020 Çarşamba, 10:40

Ankara'da 7 yaşındaki İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, küçük çocuk asli kusurlu bulundu. Raporda, Köksal'ın plastik enjektörün ucundaki tıpayı dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MERT ASLİ KUSURLU BULUNDU

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda asli kusurun Mert'e verildiği, kantin işletmecisi ve ürünü dağıtan firma yetkilisine ise tali kusur verildiği ortaya çıktı.

İddianamede, "Maktulün cesedi üzerinde klasik otopsi işlemi yapılmış olup, ölüm sebebinin solunum yollarının yabancı cisimle tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunu oy birliğiyle karar verdiği anlaşılmıştır" denildi. Raporda ayrıca, "Dosyada mevcut 15 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir" değerlendirilmesi yapıldı.

AİLENİN AVUKATINDAN İDDİANAMEYE TEPKİ

Mert Yağız Köksal’ın ailesinin avukatı Özge Şimşek Çağlayan, "İddianame, hukuka aykırı biçimde çocuğun asli kusurlu sayıldığı bir rapora dayanılarak hazırlanmıştır. Bu durumun kamu vicdanını derinden yaralayacağı tartışma götürmezdir. Bir çocuktan yetişkin düzeyde birinin göstermesi gereken özen ve dikkati beklemenin mümkün olmadığı nasıl göz ardı edilmiş akıl alır gibi değil. Gerekli itirazları yapacağımızı ve konunun tüm çocuklar adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.

“BİR YETİŞKİNDEN BEKLEDİĞİNİZ SORUMLULUĞU, KÜÇÜCÜK BİR ÇOCUĞA YÜKLÜYORSUNUZ”

Şimşek, çocuğun eliyle açması gereken kapağı ağzıyla açtığı için kusurlu bulunduğunu belirterek “Çocuğun bunu bilmesi, düşünmesi çok zor. Diğer sorumluların yapması gerekenleri yapmamasından kaynaklı olarak çocuğun hayatını kaybetmesinde çocuğu kusurlu bulmak tüm kamuyu alaşağı etmek demektir. Bütün evrensel beyannamelerde, Anayasa’da, Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’nde çocuğun üstün yararı gözetilir. Bu raporu hazırlayan bilirkişilerin de aslında, raporu hazırlarken bir çocuk olduğunu, yetişkin olmadığını da göz ardı etmemeleri gerekirdi. Bizim açımızdan çok talihsiz ve üzücü bir rapor” diye konuştu.

“OKULDAKİ MEMURLAR İÇİN DE SORUŞTURMA AÇILACAK”

Şimşek, okulda olaydan sorumlu memurlar için de soruşturma açılmasının Bakanlık tarafından kabul edildiğini ve aynı dava içinde yargılanacaklarını bildirdi.

“HATALAR ZİNCİRİ VAR”

Şimşek, kantin görevlisinden, okul müdürüne, öğretmenlerden ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanına kadar çok fazla sorumlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Normal şartlarda okul kantininin denetlenmesi, kantinde bu ürünün satılmaması ve hatta zincirin diğer tarafına geçersek, üretici firmalar tarafından bu tarz ürünlerin çocukların kullanımına sunulmaması, özendirilmemesi gerek. Ama, okul kantinlerine kadar iniyor, okul kantinlerinde hiçbir denetim mekanizması işletilmiyor. Okul idaresi, bu satışı önlemiyor. Velev ki o çocuğun boğazına kapak kaçtı, ilk müdahale doğru yapılmıyor ve çocuk yaşayabilecekken hayatını kaybediyor. Çok fazla sorumlu, hatalar zinciri var. Bütün sorumlularla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduk.”