CHP’li Taşçıer’den 12-17 yaş arasındaki kız çocukları için 'Süper kadın' diyen Özgüven hakkında suç duyurusu

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:44

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 12-17 yaş arasındaki kız çocuklarının doğum yapmak için ideal yaşta olduklarını söyleyen ve bu yaştaki kız çocuklarını “süper kadın” olarak niteleyen Muttalip Kutluk Özgüven hakkında suç duyurusunda bulundu. Taşcıer, Özgüven’in suçu övme, çocuğun cinsel istismarı ve suç işlemeye tahrik suçlarından cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçesini veren Taşcıer, “Geçtiğimiz hafta Akit TV denen kanalda ifade edilen sözler, tam bir pedofili zihniyetiyle yapılmış, alenen çocuk istismarını özendiren ve insanları bu suça davet eden niteliktedir” dedi, bu sözleri söyleyen kişinin isminin başında profesör yazmasının, olayın ciddiyetini daha da artırdığını kaydetti.

Gençlere eğitim veren bir şahsın, kız çocukları hakkındaki karanlık düşüncelerinin toplum adına büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Taşçıer şunları ifade etti:

“Ülkemizde çocuklara yönelik istismar vakalarının giderek arttığı bir dönemde söylenen bu sözler basitçe geçiştirilebilecek türde değildir. Çocuğun cinsel istismarında Türkiye, dünya listesinde ne yazık ki 3’üncü sırada yer almaktadır. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat artmıştır. TÜİK verilerine göre; Türkiye’deki cinsel suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı işlenmektedir. 2002’den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yapmıştır. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu çocukların bir kısmı ise yazık ki doğum yaptığı sırada hayatını kaybetmiştir.

İNSANLIK ADINA CEZALANDIRILMALI

Bu sapıkça zihniyete sahip şahsın ifadeleri, alenen suça davettir. Hem kanunlarımızda, hem de ülkemizin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelerde çocukların istismarı suç sayılmıştır. Çocukların istismar edilmeleri için açıkça çağrı yapan bu şahıs, yine bu karanlık zihniyete sahip kişilerce örnek alınma ve daha çok çocuğun istismara uğramasına yol açma tehlikesini yaratmıştır. Bu şahsın yine kanunlarımızda yer aldığı şekliyle, suçu övme, çocuğun cinsel istismarı ve suç işlemeye tahrik suçlarından cezalandırılmasını tüm çocuklarımız, çocuk sahibi ailelerimiz ve insanlık adına talep ediyorum.”