CHP'li Tekin: 'AKP gizli kapaklı bir ihale daha yaptı'

19 Ağustos 2021 Perşembe, 12:31

Gürsel Tekin, “yaşanan her afette izlediği politikalarla adeta davet çıkaran AKP iktidarı, halkımızı afet sürecinde katmerlenen sorunlarıyla baş başa bırakırken Kanal İstanbul için kimseye duyurmadan yine gizli kapaklı bir ihale daha yaptı” diye konuştu.

AKP iktidarında istenen firmaya ihale dağıtmanın aracı haline gelen 21b maddesi kullanıldığını ifade eden Tekin, 'canlıların yaşamını ranta tercih eden bir ülkede felaketler son bulmaz' ifadesini kullandı.

Tekin, “2021 Türkiye’sinde iklim, deprem, su ve orman yangınları gibi sorunlara karşı alınması gereken önlemlerin konuşuluyor olması gerekirken Kanal İstanbul projesinin ihalesi konuşuluyorsa tüm insanlığa karşı suç işleniyor demektir. Vatandaşımızın hayatı, can ve mal güvenliği değil beton lobileri düşünülüyorsa, iktidarın tek derdinin rant olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu” dedi.

Kanal İstanbul Projesindeki ısrarın başka bir izahı yoktur. Bu ısrarın “afet zamanlarında” bile sürmesi ise iktidarın rant konusundaki kararlığını göstermektedir. İktidar, deprem, yangın, su taşkını, diğer doğal afetlere karşı önlem almaya, bütçesini bu ihtiyaçlara göre uygun seferber etmesi gerekirken halkına IBAN gönderiyor” diyerek tepki gösterdi.

Tekin “Doğal afetler ülkemizde sinsice zaman kollarken, insanlarımız salgınla, afetle ve ekonomik krizle cebelleşirken, yapılan bu ihaleler yok hükmündedir. Türkiye’de şu an bu projeye harcanacak tek bir kuruşun dahi olmadığını, gerçek sorunun yoksulluk ve yolsuzluk olduğunu söyledi.”