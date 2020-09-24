CHP'li Tezcan: Erdoğan’ın bu terbiyesizliğe karşı tutumu ne olacak?

24 Eylül 2020 Perşembe, 11:20

AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un AKP İncirliova Kadın Kolları Kongresi’nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında “Hanımefendidir, annedir, şudur, budur ama bu kimliğe uygun bir hareketi yok” ifadelerini sarf etmesine CHP'den tepkiler devam ediyor.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AKP'li Yavuz'un ifadelerine yönelik “Metin Yavuz’un Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na kadın kimliği üzerinden yaptığı hakareti şiddetle kınıyorum. Bu sözler kendi çap ve kalitesine uygun olabilir ama Aydın halkının ve siyasetinin kalitesine uygun düşmüyor. Metin Yavuz Aydın’da siyaseti kendi kalibresine göre ayarlamak ve kalitesini o düzeye düşürmek istese de ne biz ne de hemşehrilerimiz böyle bir çapsızlığa izin vermeyecek. Şimdi AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın bu terbiyesizlik karşısında tutumunun ne olacağını merakla bekliyoruz” tepkisini gösterdi.

Tezcan, sosyal medya hesabı üzerinden de “AK Parti milletvekili Metin Yavuz’un düzeyi düşük üslubuna Aydın yabancı değildi. Ancak Özlem Çerçioğlu hakkında, kadın kimliği üzerinden yaptığı son hakaretler, alçalmanın tarifini yeniden yapmayı gerektirecek düzeyde. Allah kimseye alçalacak düzeyde seçim yenilgisi vermesin” ifadelerine yer verdi.