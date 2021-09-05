CHP'li Erdoğan Toprak: "Bu zihniyetin varacağı nokta Talibanlaşmaktır"

05 Eylül 2021 Pazar, 15:40

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, yazılı bir açıklama yaptı. Büyüme ve enflasyon rakamlarının ağır bir ekonomik tahribatı ortaya koyduğunu, iktidarın yaygınlaşan sosyal tahribatın sorumlusu olduğunu ve bunların konuşulmasını engellemek istediğini belirten Toprak’ın yazılı açıklaması şöyle:

“İKTİDAR VE CUMHURBAŞKANI ARTIK ÇARESİZLİK İÇİNDE”

Her alanda hızla irtifa kaybeden iktidar ittifakı ve başındaki Cumhurbaşkanı, artık çaresizlik içinde, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki soğuk savaş dönemi söylemlerine sarılıyor.

Sovyetler Birliği’nin dağıldığını, Berlin Duvarı’nın yıkıldığını, Çin’in en büyük kapitalist güç olma yolunda ABD ve AB’yi bile solladığını unutarak, ülkemizde komünizm tehdidinden söz ediyor. Rize-İkizdere’nin bahçesine, dağına, deresine sahip çıkan köylülerini komünist-bozguncu ilan ediyor. Bununla da kalmayıp kendilerinin uydurup yarattığı sanal ‘yalan terörü’ kavramıyla, ülkede yeni bir korku atmosferi yaratmayı planlıyorlar.

“SÖZE, YAZIYA, DÜŞÜNCEYE KELEPÇE VURMA HAZIRLIĞINDALAR”

İktidarı eleştirmeyi, yolsuzlukların, haksızlık ve adaletsizliklerin, kurdukları sistemdeki çürümüşlüğün açığa çıkmasını önlemek için sözde yalan terörüne karşı yeni ve ağır yasaklar getirme peşindeler.

Düne kadar soğan-patates üreticisini, hal esnafını terörist ilan eden, fahiş fiyat komiteleri kurup üreticinin depolarını basarak, soğan-patates çuvallarını terör kanıtı diye iktidar medyasının ekranlarında sergileyenler, bu kez sosyal medya paylaşımları üzerinden terör suçu icat etme, sosyal medya izleme ve takip komitesi kurup, söze, yazıya, düşünceye kelepçe vurma hazırlığındalar.

“ÜRETEN, ÇALIŞAN KESİMİN YOKSULLAŞTIĞI RESMİ OLARAK TESCİLLENDİ”

Açıklanan yüzde 21,7’lik ikinci çeyrek büyüme hızına karşılık ülke tarımının çöktüğü, bir yıl öncesine göre yüzde 50 küçülerek, tarımsal üretim artışındaki büyümenin yüzde 5,4’ten, 2,3’e gerilediği ortaya çıktı. Ücretli çalışan kesimlerin milli gelirden aldığı payın yüzde 37’den yüzde 32’ye indiği çiftçi, köylü, toplumun üreten, çalışan en geniş kesimlerinin ağır şekilde yoksullaştığı resmi olarak tescillendi.

“TALİBAN’A, EL KAİDE’YE UYUM YASASI ÇIKARTMA ÇABASINDALAR”

TÜİK’in ağustos rakamlarıyla gıda enflasyonu yıllık yüzde 29. Bu tablo, üreticinin terörist ilan edilip üretimden küstürülmesinin vahim sonucudur. Üreticiyi terörist, hal esnafını gıda teröristi, sosyal medya kullanıcılarını yalan teröristi ilan eden bir zihniyetin varacağı nokta Talibanlaşmaktır. Taliban sözcüsü en yakın oldukları ülkelerin Çin, Katar ve Türkiye olduğunu açıkladı. İktidar, Taliban ile yakınlaşırken, ülkeyi de çağdaş dünyadan, laik demokratik hukuk devletinden uzaklaştırma gayretinde.

İktidara geldiğinde AB’ye uyum ve demokratikleşme yasalarını CHP’nin de desteğiyle TBMM’den geçirenlerin gerçek yüzü görünüyor. Ülkeyi karanlığa götürmek için şimdi Taliban’a, El Kaide’ye uyum yasası çıkartma çabasındalar.

“MİLLET CEVABINI SANDIKTA VERECEK”

Muhalefeti sindirip, tehdit etmeye yasal kılıf uydurmak istiyorlar. İnternet, sosyal medya yasaklarını, erişim engellemelerini genişletip, kendileri dışındaki fikir ve düşünceleri ‘yalan terörü’ diye suç sayarak cezalandırmak için zemin hazırlığındalar. Taliban ve türevleri gibi; aydınlıktan, gençlik ve kadınlardan, uygarlık ve demokrasiden, herkesin kendisini özgürce ifade etmesinden korkuyorlar. Bu ülke karanlık heveslere, uyduruk terör suçu icatlarına, teslim olmayacak. Bu millet, maaşlı troll ordusu besleyenlere yanıtını oylarıyla demokrasiye sahip çıkarak, sandıkta cevap verecektir.”