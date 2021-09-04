Erdoğan'a sert tepki: "Çocuklara böyle davranamazsın"

04 Eylül 2021 Cumartesi, 17:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de katıldığı açılış töreninde çocuklara yönelik sergilediği davranışları üzerine siyasilerden tepki geldi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan'ın Rize'de katıldığı açılışta kurdeleyi erken kesen çocuğun kafasına vurarak uyardığı görülen bir videoyu, "Ne yapıyorsun? Böyle olmaz. Çocuklara böyle davranamazsın. Kim olursan ol!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

İNCE: ERDOĞAN'I TÜRK HEKİMLERİNE HAVALE EDİYORUM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anne ve babalara "Çocuklarınızı Erdoğan’dan koruyun!" diye seslendi.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamda her derdin bir dermanı vardır ama sevgisizliğin yoktur. Çocuklara bile sevgi gösteremeyen; kafasına vuran, saçı uzun olduğu için azarlayan Erdoğan’ı Türk hekimlerine havale ediyorum."