Erdoğan'dan tartışma yaratan açıklama: Cumhuriyet dönemini 5'e 10'a katlayacak

25 Haziran 2021 Cuma, 15:53

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'a eğitim alanında 8 bin 136 adet yeni derslik kazandırdıklarını belirterek, "Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk" diye konuştu.





Hatay Stadı önünde vatandaşlara hitabında 2023 seçimlerini hatırlatan Erdoğan, "Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa yapacağız. Sizlere inanıyor ve güveniyorum, 2023'e hazırlanıyor muyuz?" sorusunu yöneltti.

"ŞU HAVALİMANINA KİM YAPTI?"

Erdoğan, "Şu havalimanına kim yaptı? Havalimanından buraya İskenderun'a 3 geliş 3 geliş, bu yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı bir yol var mı? Bizim işimiz gücümüz bu. Amik ovası sürekli taşkınlar altındaydı, Amik Ovası'nı bu taşkınlardan kurtardık mı?" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÇAKILI BİR ÇİVİ YOK, ATILAN BİR ADIM YOK"

Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyor. Çakılı bir çivi yok, atılan bir adım yok. İşte arkamda 26 bin 600 kapasiteli Hatay şehir stadı. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Unutmayın. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bütün bunlarla beraber ben bir kez daha şu atmosferde Hataylı kardeşlerimi burada böyle büyük bir ilgiyle gördüğüm için sizlere müteşekkirim. Bu sıcağa rağmen siz buradasınız. Siz bu sıcağa rağmen bizi bu şekilde karşıladınız.

"5'E 10' KATLAYACAK YATIRIMLAR" İDDİASI

Ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Türkiye'nin tüm illerini eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, spordan sosyal desteğe kadar en gelişmiş ve en ileri hizmetlerle biz donattık. Bu kapsamda 19 yılda Hatay'a 35 milyar lira yatırım yaptık.

"İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ BİZ KURDUK"

Eğitimde 8 bin 136 adet yeni derslik kazandırdık. Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu ülkeyi aşk ile seviyoruz. Bu mücadelemizde yanımızda olan milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimi sunuyorum.

"ÜLKEDE BU KADAR HASTANEYE NE İHTİYAÇ VAR?"

Hatırlarsanız şehir hastanelerini yaparken birileri çıkıp "Ülkede bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var?" dedi. Ama biz yolumuza devam ettik. Böylesine yüksek kapasiteli hastanelerimiz olmasaydı salgının zirve yaptığı dönemi nasıl atlatacaktık. Dünyanın bizi takdirle takip ettiği hususlar bunların dilinde yalanın, iftiranın aracı haline dönüşmektedir.

SURİYE... LİBYA...

Yaptığımız harekâtlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini savunmadı. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karadağ'a her konuda yaşadık. Avrupa'dan kendisine bir takım sözler verildiğini söyleyerek, güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri belki yüzlerce defa dinledik. Karşımızdakilerin gerçek yüzlerini gerçek niyetlerini gördük, ona göre kendi yolumuzu çizdik. Sırtını sıvazlayan, kulağına üç beş hoş kelime eden, eline yalan yanlış bir şeyler tutuşturan tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır.

Malesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var. Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz.