CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: Türkiye'de olsa bu açıklamaya 'darbe girişimi' denir

10 Nisan 2021 Cumartesi, 17:26

Norveç Başbakanı Erna Solberg, doğum günü kutlamalarında sosyal mesafe kuralını çiğnediği için 20 bin Kron (19,2 bin TL) para cezasına çarptırıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Norveçli polis memurunun kesilen cezaya ilişkin açıklamalarının ve Solberg’in görüntülerinin yer aldığı bir videoyu "Türkiye'de olsa bu açıklamaya 'darbe girişimi' denir, polisi de tutuklarlardı. Neyse ki olay Norveç'te geçiyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

"SOLBERG'İ CEZALANDIRMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Videoda polis memurunun, “Yasalar herkese karşı eşit olsa da herkes eşit değildir. Başbakan Solberg, bu ülkenin başındaki bir seçilmiştir ve salgına karşı hükumetin aldığı Covid önlemlerinde öncü bir rolü vardır. Bu nedenle halkın Covid önlemlerine olan güvenini korumak amacıyla Solberg’i cezalandırmamız gerektiğine inanıyoruz. 26 Şubat günü organize ettiği yemek nedeniyle Solberg 20 bin Kron cezaya çarptırılmıştır” dediği görüldü.

Videoda Solberg’in cezayı kabul ettiğine ilişkin görüntülere de yer verildi. Solberg de ceza ile ilgili olarak şöyle konuştu:

“Tabii ki cezayı kabul ediyorum. Bir itirazda bulunmayacağım. Polisle bu konuyu konuştuk ve cezamı ödeyeceğim. Norveç halkı bireylerin de hata yapabileceğini ve hata yapan bireylerin bunun bedelini ödemekle yükümlü olduğunu biliyor. Benim davrandığımdan daha sorumlu davranmalılar."