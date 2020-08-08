CHP’li Ünal Demirtaş: TTK’deki işçi açıkları iş güvenliğini tehdit ediyor

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, AKP iktidarının Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) “partizanca yaptığı liyakatsiz atamalar” nedeniyle maden emekçilerinin can güvenliğinin tehdit altında olduğunu savundu.

Demirtaş, “TTK’deki işçi açıkları da iş güvenliğini tehdit ediyor. Kuruma acil olarak 7 bin üretim işçisi alınması gerekiyor. Aksi taktirde TTK’de iş cinayetleri artarak devam edecektir” dedi.

Demirtaş, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, iş kazalarının Türkiye’nin olduğu kadar Zonguldak’ın da kanayan yarası olduğunu söyledi. Demirtaş, “TTK’de her yıl maalesef bir çok ölümlü ve yaralanmalı iş kazası meydana gelmektedir. Bunun sebebi, AK Parti’nin liyakatsiz, sicili bozuk, partizanca yaptığı yönetici atamalarıdır. Çünkü TTK’yi yöneten AKP kadrolarıdır. 8 İşçimizin yaşamını yitirdiği iş cinayetinin en önemli sorumlularından olan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan bir kişiyi açığa almaları ve hiçbir görev vermemeleri gereken bir kişiyi TTK Genel Müdürü olarak atadılar. Sonuç ne oldu? Bu kişi görev yaptığı sürece binlerce iş kazası meydana geldi, onlarca işçi yaralandı, 10’un üzerinde maden işçisi iş cinayetine kurban gitti” diye konuştu.

Kurumdaki kadro açığı nedeniyle maden emekçilerinin iş güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Demirtaş, “Kurumun norm kadrosu 14 bin 500 olmasına rağmen kurumda şu an 7 bin civarında işçi çalışmaktadır. TTK’deki işçi açıkları da iş güvenliğini tehdit eden en önemli unsurlardan birisi olmaktadır. Kuruma acil olarak 7 bin üretim işçisi alınması gerekmektedir. Aksi taktirde TTK’de iş cinayetleri artarak devam edecektir. Ayrıca derhal iş cinayetlerinden sicili bozuk olan yöneticilerin kurum yönetiminden uzaklaştırılarak, liyakatlı yöneticilerin atamasının yapılması gerekir” uyarısında bulundu.

LİYAKATE BAKILMADI

TTK’ye geçmiş dönemde yapılan atamalar tepki çekmişti. TTK Kozlu Müessesesi maden ocağında 7 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen ve 8 işçinin yaşamını yitirmesiye sonuçlanan iş cinayetinin ardından “Taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan yargılanarak 3 yıl 4 ay cezasına çarptırılan dönemin Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, 2017’de kuruma Genel Müdür olarak atanmıştı. 2017’de Kazım Eroğlu’nun göreve getirilmesinden 2020 Haziran ayına kadar TTK’de yüzlerce iş kazası meydana gelirken 10’a yakın işçi yaşamını yitirdi. 8429 işçi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. 17 Mayıs 2010’da TTK Karadon kömür üretim bölgesinde 30 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciasının ardından 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan İsmail Güner, TTK Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştı.