CHP'li Vekil Servet Ünsal'dan 'genelge ve yasak' tepkisi
CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Her gün bir genelge, her gün bir yasakla vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Denize girene bile ceza kesiliyor" tepkisini gösterdi.
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan CHP'li Ünsal, Türkiye'nin artık yönetilemediğini belirterek, "AKP gemisi hızla batıyor" düşüncesini dile getirdi.
"TÜRKİYE, 61 ÜLKE ARASINDA 51. SIRADA"
Her gün yeni bir genelge ve yasakla vatandaşların ne yapacağını şaşırdığını, denize girenlere bile ceza kesildiğini belirten Ünsal, "İçişleri Bakanlığı, marketlerdeki ürünlerle ilgili her gün anlık genelgeler açıklıyor. Tarak ve pil satışını engellediler. Aşıdaki çaresizlik devam ediyor. Pandemide 'vatandaşa yapılan yardımlarda birinciyiz' dediler. Ama IMF rakamlarına göre, Türkiye, 61 ülke arasında 51. sırada yer alıyor. Sefilliğe bakar mısınız? AKP gemisi hızla batıyor." diye konuştu.
"BUNUN EN BARİZ ÖRNEĞİ RUHSAR PEKCAN OLAYIDIR"
CHP Milletvekili Ünsal, ülkenin gidişatından rahatsızlık duyanların hızla arttığını, bürokrasi içerisinde ise çatışmaların ve dışarıya bilgi sızdırmaların başladığını öne sürerek, "Daha önceki dönemlerde olduğu gibi içinde bilgi ve belgeler olan dosyalarla gazete bürolarına veya yazarların evlerine gitmeler başlar. Yanlışlıklar yapıldığını gören bürokratlar, kendilerini kurtarmak için hızla bilgi ve belge toplayarak, bunları sızdırırlar. Bunun en bariz örneği Ruhsar Pekcan olayıdır." şeklinde konuştu.
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