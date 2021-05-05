Uykusuz'dan 'emniyet genelgesi' göndermeli kapak

Haftalık mizah dergisi Uykusuz, eylemlerde ses ve görüntü alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini esprili bir dille kapağına taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:40
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Mizah dergisi Uykusuz'un kapağında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesine yer verdi.

Derginin kapağında, "Kapağımız eylemler sırasında polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesine uygun şekilde düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Uygusuz'un kapağı şu şekilde:


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