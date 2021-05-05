Uykusuz'dan 'emniyet genelgesi' göndermeli kapak
Haftalık mizah dergisi Uykusuz, eylemlerde ses ve görüntü alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini esprili bir dille kapağına taşıdı.
Mizah dergisi Uykusuz'un kapağında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesine yer verdi.
Derginin kapağında, "Kapağımız eylemler sırasında polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesine uygun şekilde düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Uygusuz'un kapağı şu şekilde:
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