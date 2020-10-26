CHP'li vekil Başarır'dan AKP'ye yoksullaşma tepkisi: "Türkiye nasıl yönetilemez"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır dolar ve avro'nun yükselmesinin ardından 2002'deki et fiyatları ile güncel dolar fiyatlarını kıyaslayarak, AKP'ye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 19:46
CHP'li vekil Başarır'dan AKP'ye yoksullaşma tepkisi:
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Dolar/TL'nin bu sabah saatlerinde 8.0078 ile yeni zirvesini görmesi ve benzer bir grafik çizen euro/TL'nin ise tarihi seviyelerini 9.4649'a taşımasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yükselişe tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başarır, "2002 yılında 8 TL ile 1 kg et alırken, 2020 yılında 8 TL ile sadece 1 dolar alabiliyoruz. 18 yılda ‘Türkiye Nasıl Yönetilemez’ görselde saklı..." dedi.


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