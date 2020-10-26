CHP'li vekil Başarır'dan AKP'ye yoksullaşma tepkisi: "Türkiye nasıl yönetilemez"

26 Ekim 2020 Pazartesi, 19:46

Dolar/TL'nin bu sabah saatlerinde 8.0078 ile yeni zirvesini görmesi ve benzer bir grafik çizen euro/TL'nin ise tarihi seviyelerini 9.4649'a taşımasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yükselişe tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başarır, "2002 yılında 8 TL ile 1 kg et alırken, 2020 yılında 8 TL ile sadece 1 dolar alabiliyoruz. 18 yılda ‘Türkiye Nasıl Yönetilemez’ görselde saklı..." dedi.