CHP'li vekil Başarır'dan AKP'ye yoksullaşma tepkisi: "Türkiye nasıl yönetilemez"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır dolar ve avro'nun yükselmesinin ardından 2002'deki et fiyatları ile güncel dolar fiyatlarını kıyaslayarak, AKP'ye tepki gösterdi.
Dolar/TL'nin bu sabah saatlerinde 8.0078 ile yeni zirvesini görmesi ve benzer bir grafik çizen euro/TL'nin ise tarihi seviyelerini 9.4649'a taşımasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yükselişe tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başarır, "2002 yılında 8 TL ile 1 kg et alırken, 2020 yılında 8 TL ile sadece 1 dolar alabiliyoruz. 18 yılda ‘Türkiye Nasıl Yönetilemez’ görselde saklı..." dedi.
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