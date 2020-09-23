CHP'li vekil isyan etti: "Böyle Müslümanlık olur mu diyoruz, küplere biniyorlar"
Hakkari Üniversitesi Rektörü'nün oğlu için 28 adayı elemesine tepki gösteren CHP'li vekil Bekaroğlu, "Böyle Müslümanlık olur mu diyoruz küplere biniyorlar" diyerek tepki gösterdi.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş'in 28 adayı eleyip, kendi oğlunu araştırma görevlisi yapmasına yönelik haberi paylaşarak tepki gösterdi.
Daha önce de birçok üniversitede adrese teslim kadro açmaları gündeme gelmiş, siyasi çevrelerden ve yurttaşlardan sert tepkiler yükselmişti.
Son olarak Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş'in oğlu için 28 adayı elemesine yönelik haberi paylaşan CHP'li Bekaroğlu, "Böyle bilim insanı olur mu' diyoruz kızıyorlar, 'Böyle Müslümanlık olur mu' diyoruz küplere biniyorlar, 'Bu insanlık mı' diyoruz çaldırıyorlar... Bunlar ne, böylelerini bu topraklar daha önce görmüş müydü?" sözleriyle tepki gösterdi.
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