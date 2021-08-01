CHP'li Bakan'da Soylu'ya: Kiralanan helikopterlerden Jandarma'da mevcut, helikopterler nerede?

01 Ağustos 2021 Pazar, 00:13

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir takım sorular yönelti.

Kiralama yapılan Mi 17 helikopterlerin aynısından Jandarma’da da 19 adet mevcut olduğunu ve hepsinin faal olarak uçtuğunu belirten Bakan, "Hepsinde yangın tertibatı da mevcut" diyerek "Bu helikopterler şu an neredeler?" diye sordu.

Bakan şu ifadeleri kullandı:

Birkaç soru da Süleyman Soylu’ya soracağız!



Bu kiralama yapılan helikopterlerin aynısından Jandarma’da da 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut.



Bu helikopterler şu an neredeler? — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) July 31, 2021