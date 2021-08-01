CHP'li Bakan'da Soylu'ya: Kiralanan helikopterlerden Jandarma'da mevcut, helikopterler nerede?
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kiralanan Mi 17 helikopterlerin aynısından Jandarma’da da bulunduğunu belirterek "Bu helikopterler nerede?" diye sordu.
CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir takım sorular yönelti.
Kiralama yapılan Mi 17 helikopterlerin aynısından Jandarma’da da 19 adet mevcut olduğunu ve hepsinin faal olarak uçtuğunu belirten Bakan, "Hepsinde yangın tertibatı da mevcut" diyerek "Bu helikopterler şu an neredeler?" diye sordu.
Bakan şu ifadeleri kullandı:
Birkaç soru da Süleyman Soylu’ya soracağız!— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) July 31, 2021
Bu kiralama yapılan helikopterlerin aynısından Jandarma’da da 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut.
Bu helikopterler şu an neredeler?
- Yangın söndürme helikopterlerinin altına takılan bambi bucket’ler de jandarmanın depolarında mevcut üstelik. 2005 yılına kadar yangınlarda kullanılan helikopterler ve teknik personel tecrübesi ile yangınlara müdahale edebilecek bir güce sahip...
- Bu olanakların hepsi ile Türkiye yangın söndürme filosunu kurabilir, gelenler bunlara eklenebilir. Aynı tip hava aracı ile devam edilirse parça sıkıntısı da yaşanmaz...
- Bunların yanında yangın olan bölgelerde çok ciddi biçimde yakıt ihtiyacı oluyor. Sivil imkanlar bunu karşılamakta zorlanırken TSK ve Jandarma envanterinde 10’larca yakıt tankeri dolu vaziyette üslerde bekleyerek yangınları televizyon ekranlarından takip ediyorlar!
- Manavgat’ta küçücük bir piste aynı anda 8, 9 helikopter iniyor, ikmal yapmak için sıra bekliyorlar. Tankerler yetiştiremiyor. Bunlara destek olunsa yangına daha hızla müdahale edilebilecek. Neden bu organizasyonlar yapılamıyor? Bu sorulara cevap verilmeli!
- Ellerini ovuşturarak yanan orman alanlarından kendilerine rant devşirme hayalinde olanlar akıllarından dahi geçirmesinler! Halka ve ülkeye ihanet olarak gördüğümüz bu talan girişimlerine izni vermeye niyetlenenler de gözümüzün üstlerinde olduğunu bilsinler!
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