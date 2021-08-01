CHP'li Karaca'dan "Erdoğan ayağına getirtti" iddiası
Paylaşımdaki fotoğraflarda Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu bayrakların yer alması dikkat çekti. Erdoğan’ın, aileyi evlerinde ziyaret etmediği iddiası gündeme geldi.
Türkiye hala söndürülemeyen yangınlarla mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına ise hem itfaiye ekipleri hem de gönüllü yurttaşlar katıldı.
Marmaris’teki yangında ise yangın söndürme ekiplerine su taşıyan Şahin Akdemir, yaşamını yitirdi. Akdemir’in mücadelesi ve yarım etmeye çalışırken yaşamını yitirmesi tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.
ERDOĞAN GERÇEKTEN EVİNDE Mİ ZİYARET ETTİ?
Öte yandan AKP’nin resmi Twitter hesabından Akdemir’in ailesinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edildiğine dair bir paylaşım yapıldı.
Ancak paylaşımdaki fotoğraflarda Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu bayrakların yer alması dikkat çekti. Erdoğan’ın, aileyi evlerinde ziyaret etmediği iddiası gündeme geldi.
Bununla birlikte Aydın Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Söz konusu “taziye” fotoğrafını paylaşan Karaca, “Ziyarette bulunmadı. Ayağına getirti. Bizzat tanığıyım…” dedi.
Ziyarette bulunmadı. Ayağına getirti. Bizzat tanığıyım... pic.twitter.com/Dhws7Ek9I4— Gülizar Bicer Karaca (@GulizarBicer) August 1, 2021
Video Haberler
- Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada
- Girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
- Dipsiz Göl “Dipsiz Çöl” oldu
- Bahçelievler'de meydan kavgası kamerada
- 'İzmir'e meteor düştü' iddiasına açıklama geldi
- Beşiktaş’ta korkutan yangın
- Balkondan atladı, “Ölmedim” diye bağırdı
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
En Çok Okunan Haberler
- Ormanlar yanarken yürürlüğe giren yasa tartışma çıkardı
- Başkan Sözen provokatörleri duyurdu
- Bodrum’da yangın!
- O orman işçisinden tek cümlelik yorum
- Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti iddiası
- Bodrum'da panik: Yangın büyüdü
- Barış Atay'dan Cem Seymen'e çok sert tepki
- AKP'li vekilin photoshoplu İmamoğlu paylaşımına tepki
- Erdoğan aynı konuşmada kendine tepki gösterdi
- Kılıçdaroğlu'ndan Konya'daki katliama ilişkin açıklama