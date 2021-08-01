CHP'li Karaca'dan "Erdoğan ayağına getirtti" iddiası

01 Ağustos 2021 Pazar, 10:25

Türkiye hala söndürülemeyen yangınlarla mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına ise hem itfaiye ekipleri hem de gönüllü yurttaşlar katıldı.

Marmaris’teki yangında ise yangın söndürme ekiplerine su taşıyan Şahin Akdemir, yaşamını yitirdi. Akdemir’in mücadelesi ve yarım etmeye çalışırken yaşamını yitirmesi tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.

ERDOĞAN GERÇEKTEN EVİNDE Mİ ZİYARET ETTİ?

Öte yandan AKP’nin resmi Twitter hesabından Akdemir’in ailesinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edildiğine dair bir paylaşım yapıldı.

Ancak paylaşımdaki fotoğraflarda Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu bayrakların yer alması dikkat çekti. Erdoğan’ın, aileyi evlerinde ziyaret etmediği iddiası gündeme geldi.

Bununla birlikte Aydın Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Söz konusu “taziye” fotoğrafını paylaşan Karaca, “Ziyarette bulunmadı. Ayağına getirti. Bizzat tanığıyım…” dedi.