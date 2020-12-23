CHP'li vekilden Ebubekir Sofuoğlu’na suç duyurusu

23 Aralık 2020 Çarşamba, 11:39

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Sofuoğlu’nun Akit Tv’de üniversiteler için “neredeyse fuhuş evleri" dediğine dikkat çekildi.



Sofuoğlu’nun bu açıklaması ile tüm üniversiteleri, üniversite öğrencilerini, öğretim görevlilerini ve hatta tüm aileleri aşağıladığına ve hedef gösterdiğine dikkat çeken CHP’li Tığlı, şunları kaydetti:

“Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu isimli şahsın üniversiteler için ‘neredeyse fuhuş evleri’ demesini kimse görmezden gelemez. Akit Tv’deki ‘Derin Kutu’ adlı programda söylenen bu sözler Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan Madde 112’yi kapsayan ‘eğitim ve öğretim hakkını engellemek’, Madde 119/e’yi kapsayan ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak’ ve Madde 216’yı kapsayan ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlarıdır. Bu suçların cezasız kalmaması ve gerekli iddianamenin bir an önce düzenlenerek kamu davası açılması için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç durusunda bulundum” dedi.

Tığlı, Sofuoğlu’nun sözlerinin Türk toplum, ahlak ve aile yapısına uygun olmadığı gibi son derece mesnetsiz bir açıklama olduğunu vurguladı.

“Bu ifadeleri kullanan şahıs 27 yıldır üniversitede çalışan bir tarih profesörü. Sofuoğlu’nun Akit TV’de yayınlanan Derin Kutu adlı programda söylediği her söz kayıtlardadır ve tarafımızca da o kayıtlar deşifre edilip savcılığa delil olarak sunulmuştur” diyen Tığlı, şöyle devam etti:

“Sofuoğlu’nun milletimizin barış ve düzene en çok ihtiyacının olduğu bu pandemi döneminde yapılan bu açıklamalar ve savunmuş olduğu sözler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunu ve eğitim, öğretim hakkının engellenmesi suçunu işlemiş olduğu sabittir. Dolayısıyla önce bir soruşturma başlatılmalı sonra iddianame düzenlenmeli ve hızlı bir şekilde kamu davası açılarak Ebubekir Sofuoğlu’nun sayılan suçlardan cezalandırılması gerekmektedir. Ayrıca, işlenen bu suç insanları tahrik etme amacına ulaşmak için daha kolay ve hızlı bir yol olan basın ve yayın yolu ile işlendiği için mutlaka TCK Madde 218 dikkate alınmalı ve verilecek ceza yarı artırılarak verilmelidir.”