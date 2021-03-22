CHP'li Veli Ağbaba: "İktidarın işten çıkarma yasağı sadece kağıt üstünde kaldı"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl işten çıkarma yasağına rağmen istihdamda azalma yaşandığını belirterek, iktidarın işten çıkarma yasağının sadece kağıt üstünde kaldığını iddia etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl işten çıkarma yasağına rağmen istihdamda azalma yaşandığını belirterek, iktidarın işten çıkarma yasağının sadece kağıt üstünde kaldığını iddia etti.
Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 için Türkiye İstatistik Kurumunun resmi işsiz sayısını 4 milyon 61 bin kişi olarak açıklamasına rağmen, "iş olsa çalışırım" diyenlerin sayısının 4 milyon 219 bin kişi ile ilk defa resmi işsiz sayısını geçtiğini kaydetti.
Çalışma hayatında koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Ağbaba, şunları ifade etti:
"Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl işten çıkarma yasağı gelmesine rağmen istihdamda toplamda 1 milyon 268 bin kişilik azalış meydana geldi. Bu da demek oluyor ki iktidarın işten çıkarma yasağı sadece kağıt üstünde kaldı. İşten çıkarma yasağına rağmen 2020 yılında her gün en az 3 bin 400 kişi işsiz kaldı. 2019 yılına göre evde kalan gençlerimizin sayısında yaşanan artış 472 bin oldu. Bu duruma göre 2020 yılında 5,7 milyon gencimiz evde kalarak annesinin babasının eline bakar hale geldi."
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Hristiyanlar Hz. Muhammed'i peygamber kabul edebilir
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı