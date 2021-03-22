Prof. Dr. Veysel Ulusoy, döviz kurunun yükselmesini değerlendirdi: "Derin kırılmalar yaşanacak, açıkça devalüasyon"

22 Mart 2021 Pazartesi, 10:55

Ulusoy yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:





Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın değişim kararıyla, 2018'den bu yana yaşanan ekonomik durgunluğu daha da derinden etkileyen bir devalüasyon sürecini ekledik ekonomiye.

DERİN KIRILMA YARATACAK KARAR

Nedenini ekonomik teori ve uygulamalara sığdıramadığımız Merkez Bankası Başkanı değişimi ve bunun özellikle akıl dışı bir yöntemle yapılması zaten çok zor günler geçiren Türkiye ekonomisinde derin kırılmalar yaratacaktır.

AÇIKÇA DEVALÜASYON

Serbest piyasaya dayalı bir ekonomik sistemde ne kadar da beklenen bir durum olmasa da, Türkiye'de yaşanan bu durum açıkça bir devalüasyondur. Belki de böyle bir sistemde bunu kendi isteğimizle, kendi dinamiklerimizle yaratan tek ülkeyiz.

HALKIN KAFASINDAKİ SORULAR ARTIYOR

Makro ve mikroekonomik dengelerin oldukça bozuk olduğu bir ortamda, böyle akıldışı kararları, hem de bilerek ve isteyerek ve aynı zamanda hafta sonuna denk getirerek almak, halkın kafasındaki soruları da artırmaktadır.





Kısa dönem dış borç stokunun 200 milyar dolara dayandığı, istihdam yaratma kapasitesini kaybetmiş, yatırımların artmadığı bir ekonomide bu kırılmaları yaratacak sonucun önceden tahmin edilmediğini söylemek doğru olmaz.





Merkez Bankası Başkanı değişimine, onun olumsuz sonuçlar doğuracağını bilerek karar verilmesi de ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur.