CHP’li Yavuzyılmaz: 'Türkiye’de ekonomik krizin sebebi 3 kelimede saklı: ‘Yap, işlet, devret'
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Meclis'teki konuşmasında, “Türkiye'de neden ekonomik kriz olduğunun yanıtı 3 kelimede saklı, 'Yap, işlet, devret’ AK Parti bu modeli dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kepazelikle uyguluyor” dedi.
Yavuzyılmaz, TBMM’de Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada yap, işlet, devret” projelerini “rant” ve “talan” olarak niteledi. Yavuzyılmaz, “Osmangazi Köprüsü, maliyeti 1 milyar 300 milyon dolar, şirketin kasasına girecek toplam tutar en az 10 milyar 508 milyon dolar, şirketin elde edeceği kâr yüzde 600 yani 6 köprü parasıyla sadece 1 köprü yaptınız. Esnaf kepenk kapatırken, gençler iş bulamazken, millet ekonomik krizle boğuşurken sizin hiç uykularınız kaçmıyor, içiniz sızlamıyor değil mi?” diye konuştu.
“BEŞ SENEDE 18 MİLYAR 434 MİLYON DOLAR KUR FARKI”
Sayıştay raporlarına da değinen Yavuzyılmaz şunları söyledi:
“Bir de buz dağının görünmeyen kısmı var. Sayıştay raporlarında belirtilen bu 61 milyar 719 milyon TL'lik kur farkı yapılan dolar bazlı sözleşme hükümleri gereği ilgili yıllardaki dolar kurundan TL'ye çevrilerek hesaplanmıştır yani bu beş senede hazinenin kasasından ödenen kur farkı tutarı aslında 18 milyar 434 milyon dolardır, bugünün kuruyla tam olarak 143 milyar liradır. Peki, bu 143 milyar lirayla neler yapılabilirdi? Bakın, asgari ücreti 3.500 TL yapmak mümkündü, 2 milyon esnafa koronavirüs sürecinde yetmişer bin TL hibe vermek mümkündü, 6 milyon kiracıya bir yıl boyunca ayda ikişer bin TL yardım yapmak mümkündü, 1,5 milyon EYT'liyi emekli etmek mümkündü, öğrencilerin KYK borçlarını ödemek, 138 bin atanamayan öğretmeni atamak mümkündü.”
“HÜKÜMET ADALET YOLUNDAN ÇIKMIŞ”
Bütçeyi AKP’nin 'veda bütçesi' olarak niteleyen Deniz Yavuzyılmaz şöyle devam etti:
“Yol, köprü, tünel, havalimanı demişken, görüldüğü gibi AK PARTİ Hükümeti adalet yolundan çıkmış, sırat köprüsünden önceki son çıkışı kaçırmıştır. Girdiği günah tünelinin ucunda da ışık görülmemektedir. Sayın milletvekilleri, AK Parti'nin bu veda bütçesini, vatandaşın AK Parti'ye bir mesajıyla tamamlamak istiyorum: "Son cüzdan kuruduğunda, son esnaf battığında, son fabrika kapandığında, son banka satıldığında, uzun adam politikalarının beş para etmediğini anlayacak."
En Çok Okunan Haberler
- Almanya 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı
- AKP'den iktidarın gözdesi Tamince'ye: O şerefsiz...
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama
- 'Bu ilaçları kullananlar Covid-19'u daha ağır geçiriyor'
- Davutoğlu: Anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı
- Ölümlerden sorumlu tutulacak
- Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası!
- Enginyurt o sözü yorumladı
- İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
- Kıyıya vuran mücevherler, yoksul köye umut getirdi
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- Almanya 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı
- AKP'den iktidarın gözdesi Tamince'ye: O şerefsiz...
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama
- 'Bu ilaçları kullananlar Covid-19'u daha ağır geçiriyor'
- Davutoğlu: Anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı
- Ölümlerden sorumlu tutulacak
- Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası!
- Enginyurt o sözü yorumladı
- İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
- Kıyıya vuran mücevherler, yoksul köye umut getirdi