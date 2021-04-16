CHP'li Yücel'den Bergama tepkisi: Gidişinizi hızlandıracak

16 Nisan 2021 Cuma, 11:43

İzmir depreminden etkilenen vatandaşlar için Elazığ, Balıkesir, Isparta, Gümüşhane gibi valiliklerden gelen gıda yardımlarının AKP'li Bergama Belediyesi’ne ait tekstil fabrikası depolarında aylarca bekletilip Ramazan kolisine dönüştürüldüğünün ortaya çıkması İzmir gündemini sarstı. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Yücel7in açıklaması şöyle:

"Onca insanın İzmir’in acısını paylaşmak, zor durumdaki vatandaşlarımızla dayanışmak ve onların yaralarına merhem olmak için dişinden, tırnağından arttırdıklarını, hangi zihniyetle sakladınız? Şimdi de deprem için gelen kolileri, sanki belediyeniz dağıtıyormuş gibi ramazan paketine dönüştürüp, bu mübarek ayda bile başkalarının iyi niyeti üzerinden rant peşindesiniz. Hiç mi vicdanınız sızlamadı bu yardımları İzmirlilerden saklarken? Depremde zor günler yaşayan İzmirlilere bu kötülüğü yapınca elinize ne geçti? Siz buna da bir kulp bulursunuz nasıl olsa. Ne kulp takarsanız takın, ne yalan söylerseniz söyleyin, sizin gerçek yüzünüzü artık bu millet gördü. Her kötülüğünüz gidişinizi hızlandıracak.”