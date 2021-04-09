Bergama'da AKP'li belediyenin tarım arazisi satışına yargı freni
İzmir'de Bergama Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla köylerdeki verimli tarım arazilerinin satışa çıkarılmasına yargı 'dur' dedi.
İzmir’in Bergama ilçesinde 6360 sayılı Büyükşehir Yasası’yla birlikte mülkiyetleri Bergama Belediyesi'ne devredilen verimli tarım arazileri, bölgede yıllardır çiftçilik yapan halkın itirazlarına rağmen satışa çıkarılmış, satış kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanmıştı. Yaklaşık 50 milyon TL değer biçilen, 832 dönüm büyüklüğündeki vakıf arazilerinin satış kararına köylülerin ve muhalefet partilerinin tepkisi yargıya taşındı.
MAHKEME 'DUR' DEDİ
İYİ Parti Bergama İlçe Başkanı Nuri Çiftçi'nin açtığı davada İzmir 3. İdare mahkemesi, arazilerin fiili kullanım şekli ve imar planlarının araştırılmasına, bu işlemlerin bitimine kadar satış işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Kararı sosyal medya hesaplarından duyuran İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "İYİ Parti Bergama İlçe Başkanımız Nuri Çiftçi, Bergama Belediyesi'nin tarım arazilerini satışını durdurma kararı çıkarttılar. Milletin malına sahip çıkacağız." dedi.
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