CHP'li Zeybekoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na destek

24 Haziran 2020 Çarşamba, 15:46

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Değerli CHP İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası dün itibariyle istinaf mahkemesince onanmıştır. Türkiye hukuk tarihi açısından bir utanç vesikası olarak anılacak bu kararın yenilenen İstanbul seçimlerinin gerçekleştirildiği 23 Haziran’da açıklanması artık sandıktan ümidini kesen iktidarın intikamcı anlayışının açık bir göstergesidir.?

İktidar siyaseti mahkemeler eliyle dizayn etmeye çalışmakta, hukuki dayanaktan yoksun siyasi kararlarla bütün muhalefeti sindirmeye çalışmaktadır. Eğer Saray ve ona biat edenler tarafından alınan bu gibi kararlarla CHP’nin iktidar yürüyüşünün bastırılacağı düşünülüyorsa, şu açık olarak bilinmelidir:

Korkmuyoruz, korkmuyoruz, korkmuyoruz! Bu ülkenin alnı ak yurttaşları geçtiğimiz yerel seçimlerde artık adalet istediğini, kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesinden, yolsuzluklardan bıktığını; esaret altına alınmış yargı ve AKP basın bürosu gibi çalışan basın istemediğini net biçimde ortaya koymuştur. Son yerel seçimler iktidar yürüyüşümüzün başarıyla sonuçlanacağını gösteren işaret fişeğidir.

Bu durum partimizin önüne eşit, özgür ve adaletli bir ülke mücadelesini büyütme, Cumhuriyeti demokrasiyle harmanlama görevi vermiştir. Değerli İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun şahsında partimizden intikam alınmak istenmesinin nedeni budur !?Kimsenin şüphesi olmasın, adalet yürüyüşümüz tüm hızıyla sürecektir.

CHP olarak bedeli ne olursa olsun bütün üyelerimize, parti örgütümüze sahip çıkacağız.?Tarih baskı rejimlerinin değil, onlara direnen halkın haklı olduğunu ve elbet kazanacağını defalarca ortaya koymuştur. Gelecek günlerde bunun güzel örneğini ülkemiz de yaşayacaktır.