CHP'liler için "Bunları asmak şart" diyen belediye yöneticisine suç duyurusu

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:44

CHP, beş gün önce sosyal medya hesabı üzerinden CHP ve CHP’liler için “lanet parti” ve “bunları asmak şart” gibi açıklamalar yapan AKP’li Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Şanlıurfa il ve ilçe başkanları ile birlikte suç duyurusunda bulunduktan sonra, açıklama yaptı.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ BELEDİYE BAŞKANI BU ŞAHSI GÖREVDEN ALSIN"

Aziz Aydınlık şunları söyledi:

“O gün, o gücü nereden bulduysa, o hadsizliği nereden gördüyse onu bilmiyorum, böyle bir açıklama yapmış. Gönül isterdi ki belediye başkanımız, bu beş günlük süreç içerisinde bu şahsı görevden alsın, ama almadı. Ne bir özür dileme var, ne bir görevden alma var.

Bugün teşkilat olarak buraya gelerek bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Adalet herkes için vardır. Bu hadsiz insana da fazla bir şey dememiz gerekmiyor. Çünkü haddini bilmeyen, kendini bilmeyen bir insan.

CHP, Türkiye'de 11,5 milyon oy alan bir partidir ve bu partiye 'lanet parti' diyerek CHP’lileri asmak isteyen bir insan adalet önünde kendisini savunacaktır.”

"SEN VE SENİN GİBİLERİN TEHDİTKAR SÖYLEMLERİNİ REDDEDİYORUZ"

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir ise şunları söyledi:

“Zavallıların, kendini bilmezlerin, yalaka tayfasının medyadaki tehditkâr söylem ve yazıları bizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ve laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti düşüncemizden ayıramaz.

Siz zavallılar, Kuvayı Milliye ruhunu İngilizlerden, Fransızlardan ve Yunanlardan sorun. Sen ve senin gibi düşünenlerin bu tehditkâr sözlerini reddediyoruz ve tarihin karanlık sayfalarına kaydediyoruz. Mahkemeler önünde sen ve senin gibilerle hukuk mücadelemiz devam edecektir."