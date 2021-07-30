Arif Kızılyalın: “Serdar Tatlı, aynı zamanda Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde başkan danışmanı”

30 Temmuz 2021 Cuma, 15:58

Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı Arif Kızılyalın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen olağan genel kurulunda kulüpler ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı arasında yaşanan gerginliği Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı’nın Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki görevine ek olarak başka bir kurumda da görev aldığını belirten Kızılyalın, “Serdar Tatlı, 8 aydır MHK Başkanı. Aynı zamanda Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde başkan danışmanı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı, bu görevi sebebiyle maçlarda gözlemcilik yapıyor. Huzur hakkı adı altında maaşı ve ödeneği var. Ayrıca Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde başkan danışmanı. Türkiye ne yazık ki bu tür sıkıntılarla karşılaşıyor.” dedi.

“OLAYI KABUL EDİYOR”

Serdar Tatlı’nın Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ndeki görevinden istifa etmesi gerektiğini belirten Arif Kızılyalın şunları söyledi, “Geçen sene hakem hatalarından, Merkez Hakem Kurulu’nun garip atamalarından canı yanan bir kulüp başkanı da gerçeği ortaya koyuyor.

İşin kötüsü olay gerçek ve Serdar Tatlı olayı kabul ediyor. Etik olan Şanlıurfa’daki görevinden ayrılması ya da Merkez Hakem Komitesi’ndeki görevinden istifa etmesi.”

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